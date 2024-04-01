Користувачі часто замислюються над тим, на який же інструмент варто покластися. 24 Канал розбирався, чи достатньо вбудованого у Windows антивірусу і чи справді він захищає ваш ПК.

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Windows Defender – вбудована антивірусна програма, що входить до складу сучасних операційних систем Windows. Вона пропонує користувачам захист за замовчуванням. Ефективність цього вбудованого рішення залишала бажати кращого, але з часом все змінилося.

Наскільки ефективний Windows Defender

Для багатьох користувачів Windows Defender дуже зручний антивірус, адже він працює тихо у фоновому режимі, захищаючи системи, не вимагаючи додаткового налаштування або встановлення. Так склалося, що він вважався неякісним порівняно зі сторонніми альтернативами. Однак вдосконалення, які він набув з часом сьогодні позиціонують Windows Defender як серйозного конкурента для аналогів і надійного захисника для користувачів.

Оцінки авторитетних дослідницьких організацій, таких як AV-Test, дають уявлення про ефективність антивірусного програмного забезпечення. Згідно зі звітом AV-Test за грудень 2023 року, Windows Defender продемонстрував дуже хороші результати за різними показниками.

Зокрема, він продемонстрував відмінні можливості у виявленні вразливостей "нульового дня" та бездоганну роботу з ідентифікації відомих вірусів.

Продуктивність і зручність для користувачів

Вплив Windows Defender на продуктивність системи перебуває в межах прийнятних порогових значень, при цьому його показник перебоїв в роботі мінімальний. Попри критику інтерфейсу користувача, опції налаштування, такі як DefenderUI, дають змогу користувачам пристосовувати параметри до своїх уподобань.

Чи достатньо тільки Windows Defender для захисту ПК?

Windows Defender забезпечує надійний захист від широкого спектра загроз, що робить його життєздатним варіантом для користувачів, які шукають надійне антивірусне програмне забезпечення. У більшості випадків у сценаріях побутового використання комп'ютера вам не потрібно встановлювати додатковий антивірус.

Однак користувачі зі специфічними вимогами, наприклад, ті, що віддають перевагу рішенням з відкритим вихідним кодом або шукають додаткові функції, такі як інтегрована VPN, можуть розглянути альтернативні антивірусні пакети.

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Висновок

Попри те, що Windows Defender чудово гарантує безпеку та ефективність, користувачам рекомендується вивчити різноманітні антивірусні рішення, щоб переконатися, що вони відповідають їхнім індивідуальним потребам.

Зрештою, рішення покладатися виключно на Windows Defender або розглянути інші варіанти залежить від таких факторів, як особисті уподобання та бажані функції. Однак, якщо ви шукаєте щоденний надійний захист комп'ютера без додаткових опцій, вбудованого рішення вам буде більш ніж достатньо.