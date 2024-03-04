На щастя 24 Канал підготував кілька простих порад і рекомендацій, які допоможуть вам продовжити термін служби акумулятора ноутбука та уникнути його передчасної заміни.

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Не заряджайте ноутбук цілу ніч

Якщо тільки ви не використовуєте зарядний пристрій з функцією автоматичного вимкнення, яка припиняє заряджання, коли батарея досягає повної ємності, це погана ідея. В іншому випадку таке поводження з акумулятором може суттєво послабити його.

Навіть якщо ви використовуєте розумний зарядний пристрій, не варто брати в звичку заряджати акумулятор на ніч, оскільки це може прискорити його зношування і створити небезпеку пожежі.

Підтримуйте рівень заряду між 20 і 80 відсотками

Це оптимальний діапазон для здоров'я акумулятора вашого ноутбука. Заряджання акумулятора на 100 відсотків або використання його на низькому рівні може скоротити термін його служби.

Деякі ноутбуки мають функцію інтелектуального заряджання, яка дозволяє встановити поріг заряджання на рівні 80 відсотків. Увімкнути цю функцію можна за допомогою спеціального застосунку від виробника пристрою.

Стежте за температурою

Слід уникати використання ноутбука у спекотному середовищі або під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву акумулятора та його пошкодження. Заряджайте ноутбук у добре провітрюваному приміщенні, поставте його на підставку або злегка нахиліть, щоб поліпшити потік повітря.

Якщо ваш ноутбук стає гарячим, припиніть його використання або відключіть від мережі. Також не тримайте ноутбук під прямими сонячними променями і не залишайте його в розпеченому автомобілі.

Крім того, слід використовувати оригінальний зарядний пристрій, який відповідає потужності акумулятора вашого ноутбука. Використання малопотужного або стороннього зарядного пристрою може сповільнити процес заряджання і вплинути на продуктивність акумулятора. Справжній зарядний пристрій також має функцію безпеки, яка запобігає перезарядці.

Оптимізуйте налаштування вашого ноутбука

Щоб пристрій споживав менше заряду акумулятора і довше працював від одного заряду рекомендуємо оптимізувати його. Це можна зробити, знизивши рівень яскравості, вимкнувши фонові програми, активувавши режим енергозбереження, уникаючи запуску інтенсивних програм, тримаючи ноутбук у прохолодному місці та частіше використовуючи режим польоту в літаку, якщо вам не потрібне з'єднання з Wi-Fi.

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Дотримуючись цих порад і дбайливо ставлячись до батареї свого ноутбука ви подовжите термін її служби. Однак, якщо ви помітили значне зменшення тривалості роботи акумулятора, вам слід звернутися до центру обслуговування, аби замінити його на новий.