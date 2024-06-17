К счастью, Техно 24 подготовило несколько простых советов и рекомендаций, которые помогут вам продлить срок службы аккумулятора ноутбука и избежать его преждевременной замены.
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Не заряжайте ноутбук всю ночь
Если только вы не используете зарядное устройство с функцией автоматического выключения, которая прекращает зарядку, когда батарея достигает полной емкости, это плохая идея. В противном случае такое обращение с аккумулятором может существенно ослабить его.
Поддерживайте уровень заряда между 20 и 80 процентами
Это идеальный диапазон для здоровья батареи вашего ноутбука. Полная зарядка батареи до 100% или ее разрядка до низкого уровня может уменьшить срок службы аккумулятора.
Некоторые модели ноутбуков оснащены функцией умной зарядки, которая позволяет ограничить зарядку батареи 80%. Эту функцию можно активировать через специализированное приложение от производителя ноутбука.
Следите за температурой
Избегайте пользования ноутбуком в жарких условиях или во время зарядки, ведь это может привести к перегреву и повреждению батареи. Заряжайте устройство в месте с хорошей вентиляцией, используйте стойку или наклоните ноутбук для лучшего воздухообмена.
Если ноутбук перегревается, приостановите его использование или отсоедините от электросети. Не оставляйте его на солнце или в нагретом авто.
Оптимизируйте настройки вашего ноутбука
Для уменьшения потребления заряда аккумулятора и продления времени работы от одного заряда, рекомендуется оптимизировать устройство. Это возможно путем снижения яркости экрана, отключения фоновых приложений, использование режима энергосбережения, избежание использования ресурсоемких программ, хранения ноутбука в прохладном месте, а также более частого применения режима полета, когда Wi-Fi не нужен.
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Соблюдение этих советов и внимательное отношение к батарее вашего ноутбука поможет продлить ее срок службы. Однако, если вы обнаружили, что время работы батареи значительно сократилось, рекомендуется обратиться в сервисный центр для ее замены.