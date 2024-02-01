Ваш пристрій можна врятувати і якщо все зробити за інструкцією, техніка, найімовірніше, буде працювати. Дотримуйтесь простих порад від 24 Каналу.

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Не вмикайте мокрий телефон одразу

Вода та електрика просто не можуть уживатися разом; мокрий пристрій може закоротити та навіть вразити вас електричним струмом. Вода може пошкодити екран і просочитися в рамки, щілини під екраном і в порожнину акумулятора. Всі ці ситуації можуть серйозно пошкодити ваш пристрій, якщо з ним не поводитися належним чином.

Тож якщо ваш смартфон або планшет занурився у воду і вимкнувся сам, не піддавайтеся імпульсивному бажанню ввімкнути його одразу.

Якщо він все ще увімкнений, швидко вимкніть його, щоб запобігти потенційним пошкодженням. Тримайте його вимкненим до повного висихання.

Порада! Більшість пристроїв на Android можна вимкнути, затиснувши кнопку живлення і вибравши "Вимкнути" в меню вимкнення. Щоб отримати доступ до екрана вимкнення на сучасному iPhone або iPad, натисніть і утримуйте бічну кнопку та одну з кнопок регулювання гучності одночасно. Якщо у вас старіший пристрій Apple з фізичною кнопкою "Додому", вам просто потрібно натиснути та утримувати бічну кнопку.

Негайно висушіть все, що зможете

Після вимкнення пристрою спочатку висушіть його зовні, щоб запобігти потраплянню води всередину. Краще не використовувати паперові рушники або інші предмети, які можуть утворити дрібні часточки та потрапити всередину.

Ось кілька порад для початку:

Якщо ваш пристрій має знімний акумулятор, вийміть його з відсіку. Потім покладіть його на рівну поверхню і обережно промокніть сухою тканиною, щоб ввібрати вологу. Вийміть SIM-карту і SD-карту (якщо вони використовуються), просушіть їх безворсовою тканиною і зберігайте в безпечному місці. Витріть акумулятор, гнізда для SIM-карти та SD-карти (якщо використовуються) безворсовою тканиною, щоб ввібрати залишки води. Це запобігає просочуванню води всередину і подальшому пошкодженню. Витріть краплі води з країв дисплея. Огляньте отвори для гвинтів, рамки та всю зовнішню поверхню телефону або планшета, щоб переконатися, що вона суха. Помістіть телефон або планшет у тепле приміщення або на вулицю в теплий день. Уникайте прямих сонячних променів або сильного тепла, оскільки вони можуть бути шкідливими. Не використовуйте джерела тепла, такі як фен, оскільки вони можуть пошкодити акумулятор та інші компоненти пристрою; дайте йому висохнути на повітрі.

Приберіть залишки води, які могли потрапити всередину

USB-порт, аудіороз'єми та динаміки є вразливими місцями, куди може легко потрапити вода. Якщо ви проігноруєте ці місця, то увімкнення телефону або планшета з водою всередині може призвести до його пошкодження.

Почніть з просушування USB-порту та аудіороз'єму вашого смартфона, якщо це можливо. Використовуйте безворсову тканину, щоб поглинути вологу з отворів; не задувайте повітря в отвори, оскільки це може проштовхнути воду всередину.



Смартфон потрібно добре висушити / Фото Pixabay

Ми рекомендуємо використовувати силікагель для найкращого висушування залишків води з динаміків та інших місць. Це поширений засіб для видалення вологи, який допомагає запобігти пошкодженню електроніки від вологи. Просто придбайте силікагель у магазині, покладіть пристрій у герметичний або добре закритий контейнер і вставте пакети з силікагелем або рівномірно розсипте його в контейнері з пристроєм. Бажано залишити пристрій у силікагелі на 24 – 48 години. Якщо ви не можете чекати так довго, зачекайте принаймні 12 годин, щоб дати гелю достатньо часу для поглинання вологи.

Не використовуйте для сушіння пристрою рис – це може принести більше шкоди, ніж користі. Також не розбирайте телефон, щоб вичистити воду зсередини. Це може призвести до потрапляння води на внутрішні схеми, що стане причиною подальшого пошкодження.

Ретельно просушивши смартфон і переконавшись, що вся залишкова вода була злита, дайте йому постояти кілька годин. На цьому етапі ви можете спробувати увімкнути смартфон і якщо ви все зробили достатньо швидко, імовірно, він запрацює, однак ми не рекомендуємо так робити.

Чому краще звернутися до фахівців

У будь-якому випадку після занурення смартфона у воду, навіть, якщо ви все ідеально висушили, існує ймовірність короткого замикання. Річ у тім, що при випаровуванні води на поверхні внутрішніх елементів смартфона можуть залишатися сольові сліди, які потрібно очистити.

Крім того, вода може потрапити у такі місця звідки її дуже важко дістати та сохнути вона буде дуже довго. Тож найкращим рішенням буде швидко та правильно висушити смартфон і звернутися до сервісного центру. Там фахівці

Простежте за тим, як працює смартфон

Якщо ви успішно увімкнули свій пристрій або відновили його належну функціональність після професійного огляду, уважно стежте за ним протягом наступних кількох днів. Якщо ви помітили ознаки пошкодження телефону водою, такі як розмитий дисплей, плями на екрані, затуманення камери, потріскування звуку, приглушення динаміків або нестабільна зарядка, вимкніть його та віддайте на перевірку ще раз.

Якщо ви бачите попередження на кшталт "Виявлено рідину в роз'ємі Lightning" на iOS, "Виявлено вологу" на пристрої Samsung або будь-які інші попередження, пов'язані з водою, що вказують на наявність вологи, можливо, вода все ще знаходиться всередині.

Якщо ці попередження не зникають навіть після виконання запропонованих кроків, варто звернутися за професійною допомогою.

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Дотримання цих порад допоможе захистити ваш мокрий смартфон або планшет від незворотного пошкодження водою. Щоб запобігти повторенню подібної ситуації, дотримуйтесь безпечних звичок: уникайте використання пристрою поблизу джерел води, захищайте його від пари у ванній кімнаті, утримуйтеся від використання пристрою під час пиття води та будьте обережні в місцях, де пошкодження водою є потенційним ризиком.