Хоч ці повідомлення неприємні, їх в жодному разі не варто ігнорувати, адже це може призвести до втрати даних або навіть незворотного пошкодження системи чи елементів комп'ютера. 24 Канал розповість про найбільш поширені помилки BSOD, що вони означають і як їх можна виправити.

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Що таке "Синій екран смерті"?

Синій екран смерті (BSoD) Це екран критичної помилки, який з'являється лише в операційних системах Microsoft Windows та ReactOS.

Ці екрани помилок з'являються у випадку фатального збою системи і містять важливу інформацію, яка дозволяє користувачам, за допомогою або без допомоги спеціалізованих налагоджувальних інструментів, визначити першопричину збою.

Коли ваша операційна система досягає стану, в якому вона більше не може безпечно функціонувати, вона запрограмована на повне вимкнення, щоб запобігти подальшому надходженню даних до системи або втраті даних. Ці миттєві вимкнення заведено вважати системними збоями, хоча насправді це необхідність, яка може убезпечити ваші дані та елементи ПК.

Як знайти та діагностувати помилки BSoD

Оскільки існує дуже багато помилок BSoD, єдиний спосіб переконатися, що ви дотримуєтеся правильних рішень – це визначити, з якою саме помилкою ви маєте справу.

Це робиться шляхом аналізу дампів пам'яті – файлів які ваша система Windows створює після кожного BSoD. Після того, як ви з'ясували, що спричиняє BSoD, ви можете спробувати деякі з найпоширеніших способів виправлення.

Найпоширеніші помилки BSoD

Існує багато причин для цих фатальних системних помилок, тому була реалізована система ідентифікації, яка допомагає користувачам усувати помилки BSoD на основі їх першопричини.

Ця система ідентифікації має вигляд коду помилки (зазвичай відображається у вигляді комбінації з букв та цифр) або повідомлення про помилку.



Деякі помилки BSoD є більш поширеними, ніж інші / Скриншот

Отже, нижче наведено список найпоширеніших помилок BSoD.

Для кожної з них ми додали короткий опис і посилання на спеціальні статті, в яких ви дізнаєтеся все, що вам потрібно знати про роботу з конкретним кодом помилки BSoD.

SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED

Мабуть, одна з найпоширеніших помилок BSoD, помилка SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED виникає переважно через застарілі, несумісні або несправні драйвери.

Однією з причин, чому саме цей код зупинки є таким головним болем, є те, що винуватцями можуть бути декілька драйверів одночасно, що ускладнює користувачам визначення джерела проблеми.

На щастя, хороший інструмент пошуку помилок Windows може допомогти визначити винний драйвер.

Це типова помилка BSoD, яку можна виправити за допомогою найпоширеніших засобів, таких як оновлення драйверів або запуск засобу діагностики пам'яті Windows.

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

Наступна помилка BSoD називається помилкою SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION і є ще одним з тих стоп-кодів, з якими багато хто з вас, швидше за все, вже зустрічався.

Найпоширенішими причинами цієї помилки є помилки графічного інтерфейсу, несправні, застарілі або пошкоджені драйвери і навіть пошкоджені системні файли.

Окрім типових рішень, які ви зазвичай використовуєте для усунення помилок BSoD, також може допомогти видалення нещодавно встановленого програмного забезпечення. На жаль, в крайньому разі, вам може знадобитися перевстановлення системи Windows, щоб повністю усунути цю помилку.

Unmountable Boot Volume

Іноді ви можете зіткнутися з помилками стоп-коду, про причину яких можна здогадатися вже з їхньої назви.

Випадок помилки стоп-коду Unmountable Boot Volume (невстановлений завантажувальний том) виникає, коли ваш комп'ютер з Windows не може правильно завантажитися з диска. Через природу цієї помилки ви зазвичай стикаєтеся з нею щоразу, коли намагаєтеся завантажити комп'ютер, і вона не з'являється випадково, коли комп'ютер вже працює.

Більшість рішень для цієї конкретної помилки передбачають виправлення завантажувального тому тим чи іншим способом, відновлення інсталяційних файлів Windows або діагностику загального стану системи.

Код помилки Windows 10 0xc00000e

Ще одна помилка BSoD, яка виникає під час запуску системи, код зупинки Windows 0xc00000e, здебільшого спричинена апаратними проблемами або пошкодженими системними файлами, які заважають коректному завантаженню операційної системи.

Вона виникає незалежно від того, де зберігаються файли Windows – на жорсткому чи твердотільному накопичувачі, і усунення цього коду помилки є досить стандартним.

Список рішень містити виправлення, пов'язані з програмним забезпеченням, такі як скидання налаштувань BIOS, використання інструменту автоматичного відновлення Windows або головного завантажувального запису. Якщо ви вважаєте, що проблема пов'язана з апаратним забезпеченням, заміна CMOS-батарейки також може допомогти.

Код зупинки керування пам'яттю

Ще одним чудовим прикладом помилки BSoD, який дозволяє дізнатися першопричину, є код зупинки керування пам'яттю. Також відомий як код зупинки Windows 0x0000001A, він спрацьовує щоразу, коли щось не так зі здатністю вашої системи Windows керувати пам'яттю.

Ці проблеми можуть мати багато причин, але найпоширеніші з них включають несправну оперативну пам'ять, драйвери або програмне забезпечення, апаратні проблеми, пошкоджені системні файли і навіть помилки на диску.

Список рішень досить стандартний, починаючи від оновлення операційної системи або драйверів і закінчуючи запуском діагностичних інструментів, таких як CHKDSK або SFC.

Помилка Bad System Config Info

Деякі помилки BSoD легше виправити, ніж інші, і хоча помилка з кодом зупинки Bad System Config Info широко поширена, її так само легко виправити навіть тим, хто не має технічного досвіду.

Також відома як код зупинки Windows 0x00000074, її здебільшого спричиняють неправильні конфігурації системи, але гарна новина полягає в тому, що іноді для усунення цієї помилки достатньо простого перезавантаження системи.

Завершення критично важливого процесу

Для коректної роботи ОС Windows використовує декілька критично важливих процесів, що працюють у фоновому режимі. Коли один або декілька з цих процесів раптово зупиняються, ви, швидше за все, побачите помилку з кодом зупинки Critical Process Died (код зупинки Windows 0x000000EF).

Список причин, які можуть спричинити раптову зупинку критично важливого процесу, дуже широкий:

несправні драйвери;

шкідливе програмне забезпечення;

помилки пам'яті;

і навіть пил, що осідає на певних компонентах комп'ютера.

На жаль, це також означає, що список рішень є настільки ж довгим, починаючи від простих речей, таких як перезавантаження комп'ютера, до більш складних операцій, таких як оновлення BIOS.

Помилка nvlddmkm.sys

Іноді в BSoD помилках винні не дефектні системні файли, а використання певних комп'ютерних компонентів від конкретних брендів.

Наприклад, власники графічних процесорів NVIDIA можуть іноді стикатися з помилкою стоп-коду nvlddmkm.sys. Хороша новина полягає в тому, що оскільки це специфічна помилка, вона значно звужує список рішень, які слід спробувати для усунення проблеми.

Оновлення Windows або лише драйверів відеокарти може допомогти вирішити проблему.

Повне перевстановлення драйверів відеокарти також може допомогти.

Геймерам також варто розглянути можливість андерлокінгу графічного процесора, оскільки ті додаткові FPS, які вони можуть отримати від розгону, не варті того, щоб гра виходила з ладу, коли ви найбільше цього потребуєте.

WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (код зупинки Windows 0x0000124)

Ще один код зупинки, пов'язаний з апаратним забезпеченням, WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR здебільшого виникає через пошкоджене обладнання та проблеми з теплом або напругою. Однак часто він виникає через проблеми з драйверами, несправні системи або файли реєстру.

Як і у випадку з більшістю інших помилок стоп-коду, типові рішення також можуть допомогти виправити цю проблему, наприклад, використання CHKDSK або перевірка драйверів.

Однак, зважаючи на характер цієї помилки, ми рекомендуємо зосередитися на апаратних рішеннях, наприклад, переконатися, що всі компоненти встановлені належним чином, або скинути BIOS до початкових налаштувань, таким чином відключивши будь-який розгін, який ви могли ввімкнути.

Machine Check Exception

Останньою, але не менш важливою є помилка Machine Check Exception, схожа на помилку WHEA, описану раніше.

Що робить цю помилку особливо неприємною, так це те, що вона дуже випадкова, і відома тим, що спрацьовує один раз і більше ніколи не повторюється.

Ця випадковість робить усунення цієї помилки особливо складним, оскільки немає жодної очевидної причини, чому вона виникає. Єдине, в чому впевнені більшість користувачів, це те, що це, скоріш за все, проблема, пов'язана з обладнанням.

А проте, список потенційних виправлень досить довгий, і він містити практично все, що можна собі уявити, від перевірки системи до виправлення драйверів і навіть виконання деяких робіт з обслуговування обладнання.

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Перераховані вище 10 кодів зупинки є найпоширенішими помилками, з якими зустрічаються більшість користувачів Windows. Однак, це не єдині помилки, оскільки їх існує понад 500. В будь-якому випадку, ви можете загуглити стоп-код і напевне отримаєте вичерпний перелік причин та виправлень для своєї ситуації

Загалом, хоча з помилками BSoD неприємно зустрічатися в процесі експлуатації комп'ютера, пам'ятайте, що для кожної з них завжди є рішення.