У Windows немає вбудованого способу відстежувати температуру процесора. Ви можете перевірити її в BIOS/UEFI, але це не дуже зручно, бо потрібно перезавантажувати систему. До того ж це не дає змоги відстежувати температуру в реальному часі, або протягом тривалого часу. 24 Канал підготував рекомендації, які допоможуть вам зручно відстежувати цей параметр.

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Існує чимало додаткового програмного забезпечення, яке дає змогу стежити за температурою процесора. Ймовірно, що виробник саме вашої моделі процесора може запропонувати вам власний застосунок, але ми радимо використати універсальну програму для моніторингу температури – Core Temp, оскільки вона проста, легка і безкоштовна.

Важлива порада! Завантажте Core Temp з веб-сайту і встановіть її, як будь-яку іншу програму, однак під час інсталяції зніміть непотрібні додаткові галочки, щоб запобігти встановленню зайвого сміття.

Після встановлення ви можете відкрити Core Temp, щоб побачити температуру вашого процесора. У нижній частині панелі ви побачите поточну температуру для кожного ядра. Крім того, програма показує мінімальну і максимальну зафіксовану температуру кожного ядра, щоб ви могли бачити, як воно працює з плином часу.



Температура ядер та мінімальні і максимальні значення / Скриншот

Також слідкуйте за відсотком завантаження. Він показує, скільки роботи виконує кожне ядро процесора. Якщо температура підвищується, коли ваш процесор майже не завантажений, це може вказувати на проблему.

Поле Tj Max (що означає температурний перехід) показує максимальну робочу температуру вашого процесора. Якщо позначка досягне цієї температури, ваш процесор пригальмує або навіть вимкнеться, щоб уникнути пошкодження. Тривала робота процесора на цьому рівні призведе до його пошкодження.

Як додати показник температури процесора до системного трею за допомогою Core Temp

Core Temp – проста програма, але вона має додаткові опції для більш розширеного використання. Одним з найбільш корисних інструментів Core Temp є можливість додавання моніторів температури до системного трею.

Коли у вас є піктограма у системному треї, вам не потрібно постійно відкривати вікно Core Temp, щоб побачити, наскільки сильно нагрівається ваш комп'ютер. Це особливо зручно, якщо ви хочете перевірити температуру під час роботи, оскільки перемикання між вікнами в такому режимі може відволікати.

Ось як додати піктограми температури до системного трею:

Натисніть Параметри > Налаштування;

> Перейдіть на вкладку Область сповіщень.

Звідси ви можете додати Core Temp до системного трею для полегшення моніторингу. Програма показуватиме температуру всіх ядер або лише найгарячіших, на ваш вибір.

Якою має бути хороша температура процесора?

Не існує єдиної ідеальної робочої температури процесора, тому що умови дуже різняться. Температура приміщення, в якому розташований ваш комп'ютер, те, що ви робите на комп'ютері, та інші фактори, такі як вік комп'ютера, можуть впливати на те, наскільки гарячим стає ваш процесор.

Як правило, 60°C або нижче – це дуже прохолодно, тоді як 80°C або вище – це вже занадто гаряче.

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Тепер ви знаєте, як відстежувати температуру процесора вашого ПК і що робити з отриманими даними. Сподіваємося, ваш процесор працює при нормальній температурі, і вам не потрібно вживати ніяких додаткових заходів для виправлення проблем з перегрівом.