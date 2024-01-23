Тепло – звичайний побічний продукт роботи комп'ютера, але воно може стати грізним ворогом, якщо воно перетинає поріг "безпечної робочої температури". 24 Канал розповість, як запобігти перегріванню, щоб ваш комп'ютер залишався надійним супутником на довгий час.

До теми Як перевірити температуру процесора на комп'ютері з Windows і якою вона повинна бути

Як дізнатися температуру комп'ютера

Перш ніж заглиблюватися у внутрішні лабіринти комп'ютера, щоб усунути проблему перегріву, дуже важливо отримати точні дані про його температуру. Для цього треба зовсім трішки зануритися у сферу цифрової діагностики: спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для моніторингу теплового стану системи.

Такі інструменти, як HWMONITOR або SpeedFan, а також фірмові утиліти, що надаються деякими виробниками ноутбуків і материнських плат, слугують вашими цифровими термометрами. Вони показують температуру найбільш чутливих до нагрівання компонентів вашого комп'ютера в режимі реального часу, дозволяючи вам оцінити їхній стан під впливом навантажень.

Ось як перевірити температуру системи:

Виберіть і встановіть інструмент моніторингу: HWMONITOR, SpeedFan або будь-яку іншу подібну надійну утиліту. Завантажте її з надійного джерела, щоб уникнути небажаного програмного забезпечення. Запустіть її з правами адміністратора, щоб переконатися, що вона має необхідні дозволи для глибокого дослідження теплового стану вашої системи. Після запуску програми перейдіть до розділу "Датчики", а потім до "Температура". Тут більшість програм покажуть поточну температуру вашого процесора, графічного процесора та інших компонентів. Для ретельної перевірки відстежуйте температури в умовах навантаження. Запустіть гру або ресурсоємну програму і спостерігайте за стрибками температури.

Зона теплового комфорту для вашого процесора коливається близько 48ºC під час виконання звичайних завдань. Однак не лякайтеся, якщо ця цифра зростає під час ігор, або виконання ресурсоємних завдань до 80ºC – це нормально. Важливо зазначити, що ці цифри можуть коливатися залежно від температури в приміщенні.

Тривожні дзвіночки повинні лунати, якщо температура перевищує ці показники. Постійно високі показники можуть свідчити про те, що система потребує охолодження. Далі ми розглянемо ймовірні причини перегріву та рішення, які допоможуть охолодити вашу систему.

Пилюка наш ворог №1 і як її позбутися

Пил: мовчазний ворог електронного обладнання. Це поширений, але часто недооцінений винуватець багатьох інцидентів, пов'язаних з перегрівом. Якщо його не контролювати, він вкриває компоненти вашого ПК, перешкоджаючи необхідному потоку повітря і діє як термоізолятор, що призводить до підвищення температури.

Регулярне чищення ПК всередині – це не лише питання естетики, але й профілактика для здоров'я вашого комп'ютера.

Розберімось, як саме очистити від пилу наш ПК:

Етап підготовки: Вимкніть комп'ютер і відключіть його від мережі. Безпека понад усе! Завжди вимикайте комп'ютер і від'єднуйте всі кабелі перед початком процесу очищення. Це захистить як вас, так і делікатні компоненти вашого комп'ютера. Попередня очистка: Пилосос може стати вашим найшвидшим союзником, якщо все потрібно зробити швидко. Якщо ви використовуєте потужний пилосос, намагайтеся не розміщувати його безпосередньо біля внутрішніх компонентів, щоб запобігти їх пошкодженню. Наше завдання прибрати більші пилинки, не створюючи при цьому бурю всередині комп'ютера. Прибираємо дрібний пил: Далі наш головний інструмент, це м'який, тонкий пензлик, він ідеально підходить для очищення від пилу куточків і щілин. Обережно протріть вентиляційні отвори та вентилятори. Щоб запобігти можливому пошкодженню материнської плати, використовуйте для чищення серветку з мікрофібри – достатньо м'яку, щоб захистити, але достатньо ефективну, щоб зібрати пил. Глибока чистка: Не забудьте обережно вийняти і почистити окремо такі компоненти, як відеокарти (GPU) і планки пам'яті (RAM), щоб отримати доступ до слотів і контактів материнської плати, які часто приховують прихований пил.

Важливо! Шанувальникам техніки Apple не варто хвилюватися. MacBook та iMac хоч і не застраховані від пилу, але подібні методи очищення рекомендується проводити виключно у сервісному центрі. Та й загалом, якщо ви не впевнені у власних силах і не знаєте що робити, краще довірити це завдання фахівцям.

Щомісячне прибирання рекомендоване для тих, хто працює в умовах підвищеної запиленості. В іншому випадку достатньо проводити цю процедуру раз на кілька місяців.

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Як перевірити вентилятори комп'ютера

Вентилятори займають центральне місце в системі охолодження вашого ПК і вони мають працювати невідмінно. Їхнє завдання полягає у відведенні небажаного тепла від компонентів комп'ютера. Однак, як і будь-яке механічне обладнання, вентилятори іноді можуть давати збої у своїй роботі, що може призвести до того, що ваша система залишиться без активного охолодження..

Початкова перевірка вентилятора: Увімкніть комп'ютер і поспостерігайте. Вентилятори повинні запрацювати, кожен з них повинен обертатися, що свідчить про здатність вашої системи до охолодження. Це ваша базова перевірка, щоб переконатися, що всі вентилятори працюють. Оцініть стан під навантаженням: Піддайте ваш ПК невеликому навантаженню увімкнувши гру або спеціальний тест. Поспостерігайте за реакцією вентилятора; повинно бути помітне збільшення швидкості обертання в міру зростання внутрішньої температури. Це збільшення RPM (обертів на хвилину) є інстинктивною реакцією вашого вентилятора на підвищення рівня тепла. Виявлення несправностей вентилятора: Якщо швидкість обертання вентилятора залишається незмінною, попри зростання температури – у вас проблема. Вентилятор, який не реагує на теплові сигнали потребує негайної уваги. Використайте стороннє ПЗ: сторонні програми, такі як SpeedFan, можуть запропонувати програмне рішення для керування вентиляторами. Однак сумісність є вибірковою, тому це не універсальне рішення.

Регулярна перевірка вентиляторів повинна стати частиною рутини обслуговування вашого ПК. Переконавшись, що ваші вентилятори реагують на зміни температури, ви можете продовжити термін служби комп'ютера. Якщо ви виявили проблему пов'язану з роботою вентиляторів, краще звернутися до фахівців у сервісному центрі.

У наступному розділі ми розглянемо, як налаштування параметрів системи може допомогти підтримувати прохолоду та продуктивність вашого комп'ютера.

Тонкі налаштування для прохолодної роботи

Якщо зайти в BIOS і змінити налаштування живлення комп'ютера, можна суттєво вплинути на керування температурою. Це гарантує, що ваш комп'ютер працюватиме лише з тією інтенсивністю, яка йому потрібна, запобігаючи непотрібному перенапруженню та надмірному виробленню тепла.

Точне налаштування цих параметрів подібне до встановлення правильного темпу для марафонця – надто швидкий темп призведе до перегріву, надто повільний – до невиконання поставлених завдань.

BIOS або UEFI – це низькорівневий центр керування вашим комп'ютером, де ви можете налаштувати параметри обладнання, які Windows не може. Щоб дістатися до цього сховища системних налаштувань, ви завантажитеся за допомогою параметрів Розширеного запуску Windows:

Ініціювання розширеного запуску: Перейдіть до Пуск > Параметри > Оновлення та безпека > Відновлення і натисніть на Перезавантажити зараз у розділі Розширений запуск. Після перезавантаження системи на синьому екрані виберіть Виправлення неполадок > Додаткові параметри > Налаштування мікропрограми UEFI, а потім перезавантажтеся, щоб увійти до BIOS.

Керування налаштуваннями живлення

Неправильні налаштування живлення можуть призвести до того, що ваш процесор працюватиме гірше, ніж потрібно. Саме тут ви можете втрутитися, щоб забезпечити більш прохолодне обчислювальне середовище.

Обмеження FPS: В іграх вам часто хочеться отримати найвищу частоту кадрів у секунду (FPS), але узгодження частоти оновлення монітора (вимірюється в Гц) з частотою кадрів у грі може зменшити непотрібне навантаження на ваш графічний процесор. Встановлення граничного значення FPS, яке відповідає можливостям вашого монітора, може зменшити теплове навантаження без шкоди для візуальної продуктивності. Регулювання потужності процесора: Windows пропонує детальний контроль над робочою стелею вашого процесора за допомогою параметрів живлення: Доступ до параметрів живлення: Клацніть правою кнопкою миші на кнопці Пуск і виберіть Опції живлення. У відповідному розділі налаштувань клацніть на Додаткові параметри живлення. Зміна параметрів плану: Виберіть Змінити параметри плану поруч із вашим активним планом енергоспоживання, а потім виберіть Змінити додаткові параметри енергоспоживання. Налаштування процесора: Знайдіть параметр Керування живленням процесора та встановіть значення Максимальний стан процесора приблизно на 70%. Це не дозволить процесору досягти максимальної тактової частоти, тим самим зменшуючи тепловиділення.

Застосуйте нові налаштування, збережіть зміни та перезавантажте комп'ютер. Тепер ви відкалібрували свій комп'ютер для роботи в більш прохолодному та стабільному діапазоні продуктивності.

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Перегрів комп'ютера – поширена проблема. Але якщо ви виявите її на ранній стадії, то зможете вирішити проблему, не пошкодивши жодного з ваших пристроїв.

Принаймні одна з наведених вище порад допоможе вам уникнути перегріву пристрою, навіть якщо ви живете в теплій країні. Якщо ви все ще страждаєте від проблем після того, як спробували кожну з них, можливо, настав час придбати новий комп'ютер.