Люди часто списують старі комп'ютери з рахунків і на те є причини, адже ті просто перестають належно функціонувати. Однак вам не обов'язково позбуватися свого старого комп'ютера, якщо встановити Windows 11 не вдається. Існує кілька сценаріїв, які здатні продовжити життя вашого ПК і 24 Канал розповість вам про кожен вартий уваги.

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Навіщо взагалі переходити на Windows 11?

Люди не можуть використовувати Windows 10 вічно, оскільки її підтримка має запланований кінець. Коли це станеться, Windows 10 перестане отримувати будь-які оновлення від Microsoft. Це не лише нові функції та виправлення помилок, але й патчі безпеки.

Якщо в Windows 10 будуть знайдені великі вразливості після закінчення терміну підтримки, Microsoft не буде їх виправляти (можливо, якщо вони не будуть дуже серйозними). Це саме по собі спонукатиме людей відмовитися від Windows 10 і перейти на Windows 11. На жаль, оновлення до Windows 11 можливе не для всіх.

Суворі вимоги Windows 11 до апаратного забезпечення

Деякі користувачі не оновилися до Windows 11, тому що корпорація Майкрософт не дозволяє їм це зробити. Якщо ви відкриєте Windows Update на відносно старому комп'ютері, швидше за все ви побачите повідомлення про неможливість оновлення до Windows 11.

Якщо перевірка виявить, що ваш комп'ютер застарий для запуску Windows 11, вона не дозволить вам інсталювати новішу операційну систему. Модернізація апаратного забезпечення може допомогти продовжити термін служби вашого ПК, але якщо ваша система справді стара – може знадобитися оновлення надто великої кількості компонентів. Власники ноутбуків взагалі не мають жодних шансів.

Як дати комп'ютеру з Windows 10 нове життя

Що ж робити з комп'ютером з Windows 10, який не можна оновити до Windows 11, але який ви не хочете викидати, оскільки він має чудове апаратне забезпечення (принаймні достатнє для ваших потреб)? На щастя, є багато способів врятувати свій комп'ютер з Windows 10 від звалища.

1. Оплатіть підтримку Windows 10

Хоча це не ідеальний варіант, ви можете заплатити за додатковий час підтримки Windows 10. На момент написання статті ми не знаємо, скільки це коштуватиме, але це буде щорічна плата, яка продовжить ваш захист до 2028 року. Після цього корпорація Microsoft публікуватиме виправлення для серйозних вразливостей.

З огляду на те, що платна підтримка також з часом закінчиться, цей план найкраще підходить, якщо вам просто потрібно, в буквальному сенсі, виграти трохи часу, поки ви не зможете придбати новий комп'ютер з підтримкою Windows 11. Ця опція чудово підходить компаніям та підприємцям.

2. Обхід системних вимог Windows 11

Ви можете обійти системні вимоги Windows 11. Це дозволить пропустити перевірку апаратного забезпечення Windows 11 і встановити її на будь-який комп'ютер, який вам подобається.

Це рішення також не є ідеальним, оскільки корпорація Microsoft припускає, що всі комп'ютери, на яких працює Windows 11, відповідають системним вимогам. Тому ви можете помітити, що Windows 11 працює повільніше, ніж Windows 10, а деякі функції можуть не працювати належним чином. Однак це все одно, мабуть, безпечніше, ніж використання Windows 10 після закінчення терміну її придатності.

3. Спробуйте Linux або ChromeOS Flex

Терміну "Linux" достатньо, щоб змусити будь-якого фаната Windows здригнутися, але з роками все змінилося. Сучасні дистрибутиви Linux набагато зручніші для користувачів. Найкраще те, що існує безліч полегшених дистрибутивів Linux, які працюють на старих комп'ютерах.

Якщо вибір дистрибутиву Linux не є ідеальним рішенням для вас, ви можете спробувати ChromeOS Flex. Це схоже на перетворення вашого ПК на Chromebook під управлінням ChromeOS, з деякими відмінностями.

4. Перетворіть його на медіахаб

Крім того, ви можете вимкнути комп'ютер з Windows 10 з інтернету, щоб зловмисники не змогли його зламати. Після цього ви можете перетворити комп'ютер на медіахаб, який продовжить служити вам навіть після того, як ви придбаєте новий ПК.

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Хоч як би жахливо не звучала новина про те, що 240 мільйонів комп'ютерів мають потенційний шанс відправитися на звалище, саме ви вирішуєте, що станеться з вашим комп'ютером, коли закінчиться термін експлуатації Windows 10. І хоча може виникнути спокуса викинути його і купити новий комп'ютер, ви можете знайти йому хороше застосування за допомогою різних альтернативних методів.