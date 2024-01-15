Захист вашої особистої інформації є пріоритетом, а увага до власних дій в мережі та контроль над тим, що після вас залишається у відкритому доступі, дуже хороша звичка. 24 Канал підготував рекомендації за допомогою яких ви зможете видалити всю історію переглядів у Facebook.

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Як очистити історію переглядів Facebook

Незалежно від того, який пристрій ви використовуєте для підключення до Facebook, ви можете видалити свою історію відео, відкривши Журнал активності.

За допомогою журналу активності ви можете не лише очистити історію переглядів, але й видалити коментарі до публікацій у Facebook тощо.

Як видалити історію переглядів Facebook на Android

Щоб видалити історію спостережень Facebook у додатку для Android, виконайте ці кроки:

Відкрийте програму Facebook і перейдіть до свого профілю. Натисніть на іконку з трьома крапками, щоб отримати доступ до меню вашого профілю. Натисніть на Журнал активності. Прокрутіть список доступних дій вліво, поки не знайдете пункт Переглянуті відео, а потім торкніться його. Натисніть Очистити історію перегляду відео. Підтвердіть свої дії, натиснувши Очистити у відповідь на запит про підтвердження.

Як видалити історію переглядів Facebook на веб-сайті

Якщо ви користуєтеся Facebook лише через веб-сайт, ви можете очистити історію перегляду відео, виконавши такі дії:

Перейдіть на Facebook.com і відкрийте свій профіль. Натисніть на іконку з трьома крапками, а потім натисніть Журнал активності. Натисніть на Відео, які ви переглянули. Ви побачите список усіх відео, які ви переглянули на Facebook. Щоб очистити історію перегляду, натисніть на Очистити історію перегляду відео.

Як очистити історію прямих ефірів в Інтернеті

Facebook зберігає історію прямих ефірів окремо від історії інших відео. Якщо ви хочете очистити її, виконайте такі дії:

Перейдіть до профілю > Значок з трьома крапками > Журнал активності. Натисніть на Відео, які ви переглянули. Натисніть на Прямі трансляції, які ви переглянули, на лівій бічній панелі. Після цього ви зможете очистити всі відео, які там знайдете.

Чи потрібно видаляти історію переглядів відео на Facebook

Якщо ви вагаєтесь, чи видаляти історію переглядів, чи зберегти її для подальшого використання, скористайтеся функцією "Зберегти відео" як проміжним варіантом. Таким чином, ваші збережені відео залишаться недоторканими, навіть якщо ви вирішите очистити історію переглядів. З практичної точки зору, знайти певне відео зі збереженої колекції часто простіше, ніж переглядати журнал активності.

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Вибір того, чи видаляти історію переглядів у Facebook, зрештою зводиться до ваших індивідуальних уподобань. Якщо захист вашої конфіденційності та збереження контролю над вашою цифровою присутністю має вирішальне значення, очищення історії переглядів є проактивним кроком.

З іншого боку, якщо ви надаєте перевагу отриманню релевантних рекомендацій і бажаєте мати легкий доступ до своїх попередніх відео, збереження історії переглядів може виявитися більш вигідним.