Щоб усе було простіше й зрозуміліше 24 Канал підготував поради скориставшись скориставшись якими ви змусите алгоритми TikTok працювати на вас.

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1. Скиньте налаштування TikTok "Для вас"

Якщо ваша сторінка TikTok "Для вас" абсолютно не відповідає вашим інтересам, ви можете скинути її, щоб алгоритм почав працювати з нуля.

Щоб зробити це, виконайте такі дії:

Відкрийте TikTok і натисніть на іконку профілю. Торкніться значка з трьома лініями у верхньому правому куті програми і виберіть Налаштування та конфіденційність. Прокрутіть вниз до пункту Налаштування вмісту і торкніться його. На наступній сторінці виберіть Оновлення стрічки "Для вас". На наступній сторінці натисніть Продовжити, а потім Оновити. Ви можете вибрати причину оновлення стрічки, а потім натиснути Надіслати.

Важливо! Після завершення цього процесу вам потрібно буде активно взаємодіяти з контентом, який вам подобається, щоб уточнити свої вподобання. Решта цих порад стосуватимуться покращення контенту, який рекомендує вам платформа.

2. Підпишіться на акаунти TikTok, які вам подобаються

Якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на акаунти TikTok, які вам цікаві. Це забезпечить вам можливість бачити цих авторів на вашій стрічці, а також допоможе застосунку рекомендувати схожий контент.

Щоб підписатися на акаунт, вам потрібно натиснути на назву акаунта під час перегляду відео, а потім натиснути кнопку "Підписатися" на сторінці профілю.

Ви також можете періодично чистити список підписників, якщо вважаєте, що акаунти, на які ви підписані, публікують нерелевантний контент.

Щоб перевірити список підписників, перейдіть на вкладку "Профіль" і виберіть номер з позначкою "Підписані" під ним. Ви можете відписатися від акаунта, натиснувши кнопку "Відписатися".

3. Переглядайте відео, які вам сподобалися, до кінця

Згідно з інформацією зазначеною на сайті підтримки TikTok, "час, проведений за переглядом конкретного відео, як правило, має більшу вагу, ніж інші фактори".

Отже, коли застосунок розпізнає, що ви додивилися щось до кінця, він розуміє, що вам це, швидше за все, сподобалося.

Порада. Ще кращий спосіб продемонструвати своє задоволення – переглянути одне й те саме відео кілька разів.

4. Дайте знати TikTok, якщо вам щось не подобається

Що станеться, якщо ви додивитесь щось до кінця, а потім дізнаєтесь, що це був не чесний клікбейт? Те, що ви додивилися щось до кінця, не означає, що ви повинні змиритися з тим, що вам доведеться переглядати той самий контент ще кілька годин. Ви можете сказати застосунку, що вам це не сподобалося, і вже зовсім скоро кількість подібних відео суттєво зменшиться, якщо взагалі не зникне.

Щоб повідомити TikTok, що ви не зацікавлені в певному типі публікацій, утримуйте відео, доки не з'явиться спливаюче вікно. Потім натисніть на іконку розбитого серця з написом "Не зацікавлений". Така ж кнопка з'являється, якщо натиснути кнопку "Поділитися".

Порада. Якщо ви хочете піти ще далі і повністю позбутися результатів від певного автора, ви можете заблокувати акаунт у TikTok.

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5. Вподобайте та поділіться контентом, який вам подобається

Ще один чудовий спосіб повідомити платформі, що вам сподобався контент, – це скористатися кнопкою "Подобається" у правій частині екрана. Кожне відео, яке вам сподобалося, потрапить до спеціальної бібліотеки у вашому профілі для подальшого перегляду. Ви можете залишити цю бібліотеку приватною або зробити її загальнодоступною.

Ви можете знайти вподобані відео на TikTok, зайшовши у свій профіль і натиснувши на іконку серця праворуч. Ви побачите всі відео, які вам сподобалися на TikTok.

Кнопка "Поділитися" є природним супутником кнопки "Мені подобається". Якщо вам щось сподобалося, ви можете відправити його в улюблену групу в Telegram або додати до своїх історій в Instagram. Зробити це можна за допомогою кнопки "Поділитися" в правій частині екрана.

6. Додайте відео та хештег TikTok до обраного

Якщо вам дуже сподобався певний допис, ви можете додати його до вибраного в TikTok. Це дозволить вам повернутися до відео пізніше, якщо ви захочете переглянути його або поділитися ним знову.

Ви можете додавати відео, звуки, ефекти, хештеги та запитання до бібліотеки Вибраного, яка з'являється у вашому профілі поруч з кнопкою Редагувати профіль.

Це дозволяє вам знаходити та керувати вибраним у TikTok для легкого доступу до нього.

7. Коментуйте відео, які вам подобаються

TikTok враховує взаємодію з користувачами, щоб створювати кращі рекомендації, саме тому коментарі відіграють ключову роль.

Якщо ви хочете бачити більше подібного контенту, обов'язково взаємодійте з ним за допомогою коментарів.

8. Відфільтруйте ключові слова та хештеги для відео

Іноді, навіть якщо ви намагаєтеся повідомити TikTok, що вас не цікавить певний тип контенту, застосунок продовжує показувати вам однотипні відео. Це особливо актуально, коли певний хештег або тренд став вірусним.

Один зі способів негайно заблокувати цей тип контенту – відфільтрувати певні ключові слова відео.

Ви можете зробити це за допомогою наступних кроків:

Відкрийте свій профіль TikTok і натисніть на іконку з трьома лініями у верхній частині екрана. У спливаючому меню виберіть Налаштування та конфіденційність. Прокрутіть вниз і виберіть Налаштування вмісту, а потім Фільтрувати ключові слова відео. Натисніть кнопку Додати ключове слово і введіть слово, яке ви хочете відфільтрувати, у полі Введіть ключове слово. Ви також можете вибрати, чи хочете ви відфільтрувати його зі своїх стрічок. Закінчивши, натисніть кнопку Зберегти.

За один раз можна відфільтрувати лише одне слово або хештег, тому, можливо, вам доведеться зробити це кілька разів, щоб охопити різні варіації ключових слів.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете отримувати більше контенту, який відповідає вашим інтересам. Чим більше ви будете користуватися застосунком і залишати відгуки про рекомендований контент, тим краще алгоритм TikTok буде відповідати вашим смакам.

Якщо ви хочете, щоб будь-яка соцмережа працювала на вас, вам потрібно приділити увагу налаштуванню її алгоритмів. Це потребує трохи часу та терпіння, але в результаті ваші стрічки рекомендацій виглядатимуть саме так, як ви цього хочете.