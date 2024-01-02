До останнього оновлення iOS єдиним способом відновити забутий пароль був трудомісткий процес, який передбачав скидання пристрою до заводських налаштувань і відновлення даних з попередньої резервної копії. Це було не тільки незручно, але й створювало ризик втрати даних для тих, хто не робив регулярні резервні копії своїх iPhone або iPad. Тепер все стало дещо простіше, розповідає 24 Канал.

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Як скинути пароль iPhone за допомогою старого коду

Віднедавна користувачі смартфонів від Apple можуть розблокувати свої пристрої та встановити новий пароль, використовуючи старий, за умови, що зміна пароля відбулася протягом останніх 72 годин.

Якщо ви опинилися в такій ситуації і всі необхідні умови дотримані, виконайте наступні кроки, щоб скинути пароль на iPhone:

Неправильно введіть пароль п'ять разів, доки не з'явиться екран "iPhone недоступний". Натисніть на "Забули пароль?" у правому нижньому куті екрана. Виберіть "Введіть попередній пароль" на наступній сторінці. Введіть свій старий пароль і дотримуйтесь підказок, щоб встановити новий пароль, який остаточно розблокує ваш пристрій.

Превентивний захист

Для тих, хто впевнений, що запам'ятає новий пароль, але має стурбованість, щодо безпеки пристрою та хоче її підсилити, доступна опція припинення дії попереднього пароля.

Просто перейдіть до Налаштування > Face ID та пароль > Припинити дію попереднього пароля > Припинити дію зараз.

Майте на увазі, що ця дія робить старий пароль недійсним для розблокування пристрою.

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Хоча ця функція забезпечує зручне рішення для негайного відновлення пароля, важливо пам'ятати, що 72-годинний пільговий період є обмеженим. По закінченню цього часу єдиним способом відновлення може бути скидання до заводських налаштувань, тож впевніться, що у вас є резервна копія iPhone або iPad для захисту від непередбачуваних проблем.