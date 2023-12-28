Власні стікери допоможуть урізноманітнити ваші діалоги та реакції зробивши їх ще більш унікальними й персоналізованими. 24 Канал підготував покрокову інструкцію про те, як створювати та використовувати кастомні наклейки на вашому iPhone.
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Створення наклейок з фотографій на iPhone
Аби створити власні наліпки з улюблених фото достатньо виконати наступну послідовність дій:
- Запустіть програму "Фотографії" і виберіть потрібне зображення.
- Натисніть і утримуйте об'єкт на зображенні, доки не з'явиться виділена рамка.
- Відпустіть палець і виберіть опцію "Додати наклейку".
- За бажанням, застосуйте ефекти, натиснувши "Додати ефект".
- Щоб отримати анімовані наклейки з живих фотографій, виберіть опцію "LIVE" на сторінці "Додати ефект".
Тепер ви легко можете використати отриману наклейку в чаті:
- Відкрийте чат у вашій програмі для обміну повідомленнями.
- Відкрийте клавіатуру емодзі, натиснувши значок смайлика на клавіатурі.
- Зліва з'являться часто використовувані стікери та іконка для доступу до всіх збережених стікерів.
- Якщо часто використовувані стікери не відображаються, торкніться значка годинника внизу ліворуч.
- Виберіть стікер і торкніться його, щоб інтегрувати в чат.
- Натисніть кнопку "Надіслати", щоб поділитися власним стікером.
Редагування ваших стікерів
Вже створений стікер можна легко відредагувати, якщо ви вирішили щось змінити.
- Відкрийте меню "Стікери" на клавіатурі.
- Натисніть і утримуйте певний стікер, який ви хочете відредагувати.
- Виберіть опції "Переставити", "Видалити" або "Додати ефект" до вибраного стікера.
Користувацькі стікери доступні у різних застосунках для обміну повідомленнями, але деякі з них можуть відображати їх як звичайні зображення. Тут все залежить від конкретного застосунку, тож потрібно тестувати.
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Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете легко додати нотку творчості та персоналізації до своїх розмов. Сподіваємося ми допомогли вам покращити свій досвід обміну повідомленнями на iPhone і тепер ви знаєте трошки більше. А ще більше корисних порад ви можете відшукати у нашій рубриці Поради Техно 24.