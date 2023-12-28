Власні стікери допоможуть урізноманітнити ваші діалоги та реакції зробивши їх ще більш унікальними й персоналізованими. 24 Канал підготував покрокову інструкцію про те, як створювати та використовувати кастомні наклейки на вашому iPhone.

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Створення наклейок з фотографій на iPhone

Аби створити власні наліпки з улюблених фото достатньо виконати наступну послідовність дій:

Запустіть програму "Фотографії" і виберіть потрібне зображення. Натисніть і утримуйте об'єкт на зображенні, доки не з'явиться виділена рамка. Відпустіть палець і виберіть опцію "Додати наклейку". За бажанням, застосуйте ефекти, натиснувши "Додати ефект". Щоб отримати анімовані наклейки з живих фотографій, виберіть опцію "LIVE" на сторінці "Додати ефект".

Тепер ви легко можете використати отриману наклейку в чаті:

Відкрийте чат у вашій програмі для обміну повідомленнями. Відкрийте клавіатуру емодзі, натиснувши значок смайлика на клавіатурі. Зліва з'являться часто використовувані стікери та іконка для доступу до всіх збережених стікерів. Якщо часто використовувані стікери не відображаються, торкніться значка годинника внизу ліворуч. Виберіть стікер і торкніться його, щоб інтегрувати в чат. Натисніть кнопку "Надіслати", щоб поділитися власним стікером.

Редагування ваших стікерів

Вже створений стікер можна легко відредагувати, якщо ви вирішили щось змінити.

Відкрийте меню "Стікери" на клавіатурі. Натисніть і утримуйте певний стікер, який ви хочете відредагувати. Виберіть опції "Переставити", "Видалити" або "Додати ефект" до вибраного стікера.

Користувацькі стікери доступні у різних застосунках для обміну повідомленнями, але деякі з них можуть відображати їх як звичайні зображення. Тут все залежить від конкретного застосунку, тож потрібно тестувати.

Важливо також врахувати, що користувацькі наклейки не сумісні з SMS-повідомленнями.

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Дотримуючись цих простих кроків, ви зможете легко додати нотку творчості та персоналізації до своїх розмов. Сподіваємося ми допомогли вам покращити свій досвід обміну повідомленнями на iPhone і тепер ви знаєте трошки більше. А ще більше корисних порад ви можете відшукати у нашій рубриці Поради Техно 24.