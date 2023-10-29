Якщо ви стикалися з проблемами Wi-Fi, ви не самотні. Ось десять практичних кроків від 24 Каналу, які ви можете зробити для покращення сигналу Wi-Fi та кращого досвіду роботи в Інтернеті.

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Перевірте дротовий інтернет-з'єднання

Перш ніж звинувачувати Wi-Fi, переконайтеся, що ваше дротове інтернет-з'єднання працює належним чином. Підключіть комп'ютер безпосередньо до роутера за допомогою кабелю Ethernet і запустіть тест швидкості. Якщо швидкість не відповідає вашому тарифному плану, зверніться до свого інтернет-провайдера (ISP) або подумайте про заміну маршрутизатора чи модему.

Оновіть прошивку роутера

Оновлення мікропрограми маршрутизатора може призвести до покращення продуктивності та підвищення рівня безпеки. Зверніться до посібника з експлуатації маршрутизатора або до веб-сайту виробника для отримання інструкцій щодо оновлення мікропрограми.

Знайдіть оптимальне місце для роутера

Розташування маршрутизатора відіграє вирішальну роль у забезпеченні бездротового покриття.

Розташовуйте маршрутизатор на відкритому просторі, подалі від стін і перешкод, і, якщо можливо, в центрі будинку.

Уникайте перешкод від важкої техніки та електроніки.

Подумайте про використання таких інструментів, як Heatmapper від Ekahau або inSSIDer від MetaGeek, щоб візуалізувати покриття вашої мережі.

Виберіть правильну частоту

Переконайтеся, що ваш маршрутизатор налаштований на оптимальну продуктивність. Якщо ваш маршрутизатор підтримує діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц, оберіть діапазон 5 ГГц для вищої швидкості та зменшення перешкод. Ви також можете налаштувати маршрутизатор на використання однакового імені мережі (SSID) для обох діапазонів.

Перемкніть канал

У перевантажених місцях інтерференція каналів може сповільнювати роботу Wi-Fi. Перевірте, які канали використовуються сусідніми мережами, і виберіть менш завантажений канал вручну в налаштуваннях маршрутизатора.

Якщо у вас комп'ютер з Windows, ви можете побачити, які канали використовують сусідні Wi-Fi мережі. У командному рядку введіть netsh wlan show all, і ви побачите список усіх бездротових мереж і каналів, які використовуються поблизу вас.

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Захистіть свою мережу

Небажані гості можуть уповільнити роботу вашої мережі. Використовуйте надійні паролі (бажано WPA2) для захисту мережі та відстежуйте пристрої, підключені до Wi-Fi, щоб переконатися, що несанкціоновані користувачі не виснажують вашу пропускну здатність.

Такий інструмент, як Wireless Network Watcher, покаже вам усі пристрої, що використовують ваш інтернет, і допоможе вирахувати сусіда, який може красти ваш Wi-Fi.

Інтерфейс адміністрування вашого роутера також може бути своєрідним аналізатором трафіку, який покаже вам, які пристрої використовують багато даних. Ви навіть можете виявити, що хтось із ваших дітей поглинає пропускну здатність, а ви цього не помічаєте.

Налаштуйте пріоритетність

Більшість сучасних роутерів постачаються з налаштуваннями якості обслуговування (QoS), які дозволяють вам визначати пріоритетність певних додатків або сервісів над іншими. Визначте пріоритети для важливих завдань, таких як відеодзвінки, для більш безперебійної роботи.

Замініть антену

Якщо ваш роутер має внутрішню антену, подумайте про те, щоб оновити її до зовнішньої для сильнішого сигналу. Вибирайте спрямовані або всеспрямовані антени, виходячи з ваших конкретних потреб.

Оновіть застаріле обладнання

Старі маршрутизатори та пристрої можуть не підтримувати найновіші стандарти Wi-Fi. Подумайте про перехід на новий маршрутизатор із сучасними стандартами, такими як 802.11ac або 802.11ax. Для старих пристроїв ви можете придбати USB-адаптери Wi-Fi для покращення зв'язку.

Розширте зону покриття

Якщо ваш будинок занадто великий для одного маршрутизатора, подумайте про ретранслятори або комірчасту мережу Wi-Fi. Ретранслятори ретранслюють сигнал вашого маршрутизатора, тоді як mesh-системи замінюють існуючий маршрутизатор, забезпечуючи безперебійне покриття.

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Дотримуючись цих практичних кроків, ви зможете оптимізувати свою мережу Wi-Fi і забезпечити безперебійну роботу в Інтернеті. Пам'ятайте, що міцне та надійне з'єднання Wi-Fi необхідне для різних видів діяльності в Інтернеті, від роботи до розваг.