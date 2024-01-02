Не переймайтеся, 24 Канал підготував для вас кілька простих обхідних шляхів, які допоможуть вам опанувати мистецтво непомітного читання повідомлень в Instagram.

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1. Блокування та розблокування акаунта відправника

Якщо ви отримали повідомлення, яке хочете прочитати інкогніто, скористайтеся функцією "Обмежити" в Instagram.

Відвідайте профіль відправника, торкніться трьох горизонтальних крапок у верхньому правому куті та виберіть "Обмежити".

Після цього повідомлення від акаунта з обмеженим доступом непомітно з'являтимуться в папці "Запити", а напис "Переглянуто" зникне. Після прочитання виконайте ті самі кроки, але виберіть "Зняти обмеження", щоб зберегти нормальну роботу.

2. Обмеження мережі перед тим, як відкрити повідомлення

Тут все доволі просто – відключіться від Інтернету перед тим, як відкрити повідомлення. Вимкніть Wi-Fi або мобільний зв'язок, запустіть Instagram і прочитайте повідомлення.

Важливим кроком тут є вимкнення інтернету перед відкриттям повідомлення, щоб Instagram не надсилав сповіщення про прочитання при повторному підключенні.

Цей метод є ефективним лише тоді, коли інтернет вимкнено після отримання повідомлення.

3. Попередній перегляд сповіщень

Цей метод має свої обмеження, але він працює надійно.

Спершу потрібно налаштувати параметри сповіщень в Instagram, щоб увімкнути попередній перегляд повідомлень.

На iOS перейдіть до "Налаштування" > "Сповіщення" > "Показувати попередній перегляд". Виберіть "Завжди" або "Після розблокування".

На Android перейдіть до налаштувань пристрою, виберіть Instagram та увімкніть сповіщення. Таким чином, ви зможете читати повідомлення з панелі сповіщень без активації квитанцій про прочитане.

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Варто наголосити, що усі ці методи пропонують обхідний шлях, тож користувачі повинні залишатися обережними. Водночас поки Instagram не запровадить офіційне рішення для вимкнення сповіщення про прочитання, це залишається єдиним рішенням доступним для користувачів.