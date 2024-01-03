iPhone, оснащений вбудованими програмами "Нотатки" та "Файли" і це робить його універсальним інструментом для сканування та впорядкування документів без зайвих зусиль. 24 Канал підготував детальну інструкція, як швидко скопіювати потрібні документи за допомогою вашого iPhone, який завжди під рукою.

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Сканування за допомогою програми Нотатки

Застосунок "Нотатки" на вашому iPhone слугує надійним сканером документів з простим робочим процесом. Створюючи нову нотатку або відкриваючи вже існуючу, користувачі можуть ініціювати процес сканування одним дотиком.

Як відсканувати документ:

Відкрийте програму "Нотатки" і відкрийте стару нотатку або створіть нову; Натисніть на іконку камери внизу екрана і виберіть "Сканувати документи"; Відкриється камера, тепер ви можете навести її на документ; За замовчуванням ви можете вибрати режим сканування Авто або Вручну; Щоб виконати сканування вручну, торкніться Авто, щоб увімкнути режим Ручний; Ви також можете швидко натиснути кнопку Спуск затвора або натиснути одну з кнопок гучності. Потім перетягніть ближні кутові ручки на відсканованому зображенні, щоб налаштувати сканування; Натисніть Зберегти, щоб вставити скановане зображення у нотатку, або Повторити, щоб спробувати ще раз.

Автоматичний режим забезпечує швидке послідовне сканування, а ручний – точне регулювання кутів сканування.

Для отримання оптимальних результатів користувачі можуть точно налаштувати сканування, вибравши відтінки сірого або чорно-білий режим і налаштувавши фокус вручну. Сканер залишається активним для багатосторінкових документів, а отримані скани можна без зусиль обмінюватися ними або зберігати в різних форматах, зокрема у форматі PDF.

Для подальшого вдосконалення відсканованого документу у програмі "Нотатки" є інструменти для розмітки анотацій.

Також користувачі можуть легко ділитися своїми сканами електронною поштою, програмами обміну повідомленнями або хмарними сервісами, такими як Google Диск.

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Сканування документів за допомогою програми Files

Програма "Файли" доповнює можливості сканування програми "Нотатки", пропонуючи функцію безперешкодного сканування документів.

Відкрийте програму "Файли";

Торкніться значка Три крапки у верхньому правому куті екрана; Виберіть Сканувати документи. Ви також можете перейти до папки для збереження сканованих документів; Проведіть по екрану, щоб відкрити панель параметрів папки, і торкніться значка Три крапки зліва; Використовуйте Камеру, щоб сфокусуватися на документі. Далі все відбувається так само як і при скануванні документів у програмі Нотатки. Камера має автоматичний режим, який визначає документ самостійно. Перейдіть у режим "Вручну", якщо вибір не є точним; Налаштуйте краї сканованого документа. Програма самостійно оптимізує плитку та кути; Натисніть Готово, щоб завершити захоплення. Натисніть Повторити, якщо сканування вийшло не таким, як ви хотіли; Програма Файли запропонує вам зберегти скановане зображення у вибрану вами папку. Якщо сканування було розпочато в певній папці, його буде збережено в ту саму папку.

Ви можете експортувати одне або кілька сканувань у форматі PDF з аркуша спільного доступу на iOS.

Microsoft Lens: Потужна альтернатива

Для користувачів пакета програм Microsoft Office доступний інтегрований інструмент Microsoft Lens, який є потужною альтернативою для сканування документів та інших функцій.

Завдяки спеціалізованим режимам для різних типів документів, зокрема дошки, документів, візиток і фотографій, Microsoft Lens пропонує універсальність.

Відкрийте Microsoft Lens і проведіть по екрану, щоб вибрати режим захоплення: Налаштуйте режими зйомки за попередньо заготовлених шаблонів; Наведіть камеру на об'єкт. Відрегулюйте положення так, щоб рамка ідеально обрамляла документ; Натисніть круглу кнопку Камера в центрі екрана; Натисніть Підтвердити, щоб захопити зображення як сканування. Налаштуйте захоплення. Ви можете додати нове зображення до сканування, застосувати до нього фільтр, обрізати, повернути або видалити зображення; Використовуйте опції Перо або Текст, щоб додати примітки до зображення, перш ніж натиснути кнопку Готово; Натисніть Більше поруч із піктограмою Обрізати, щоб переглянути додаткові опції; Коли все буде готово, натисніть Готово; Збережіть відсканований документ у фототеці або експортуйте його у формат PDF. За допомогою параметра "Зберегти в" ви також можете надіслати сканований документ до програми Microsoft Office. Крім того, ви можете поділитися відсканованим документом за допомогою інших опцій на екрані.

Окрім сканування, Microsoft Lens надає такі функції, як захоплення даних з таблиць і читання відсканованого тексту вголос. Користувачі можуть тонко налаштовувати скани за допомогою фільтрів, анотацій і параметрів експорту, що робить його комплексним рішенням для оцифрування документів.

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По суті, вбудовані можливості вашого iPhone у поєднанні з додатками Нотатки, Файли та Microsoft Lens роблять сканування документів безпроблемним процесом, усуваючи необхідність у зовнішніх програмах-сканерах і сприяючи більш впорядкованому та організованому цифровому документообігу.

Крім того, ці можливості позбавляють вас потреби звертатися у сторонні сервіси, шукати магазини чи офіси, а також дають вам можливість широко відредагувати документ перед відправкою, якщо це потрібно.