Кеш – це пам'ять тимчасових файлів, які зберігає операційна система та програмами, зокрема веб-браузери, для підвищення продуктивності системи. Хоча за замовчуванням рекомендується дозволити програмам керувати своїми кешами, тим, хто шукає додатковий простір або усуває певні проблеми, може бути корисно очистити кеш-пам'ять, тож 24 Канал підготував інструкцію, як правильно це зробити.

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Чи можна видаляти файли інтернет-кешу?

У кеші зберігаються тимчасові інтернет-файли, такі як зображення та HTML-документи, що сприяє швидшій навігації, усуваючи необхідність повторних завантажень. Зазвичай користувачам не потрібно видаляти кеш, якщо тільки оптимізація сховища не є пріоритетом. Багато програм реалізують власні механізми очищення, щоб запобігти перевантаженню кешу.

Як очистити кеш браузера на комп'ютері Mac

Для користувачів Safari, браузера за замовчуванням на macOS, очищення кешу передбачає наступні кроки:

Перейдіть на вкладку "Додатково" в налаштуваннях; Увімкнення опції "Показати функції для веб-розробників"; Вибір пункту "Очистити кеш" в меню "Розробка".

В інших браузерах, таких як Google Chrome, ця опція знаходиться в розділі "Конфіденційність і безпека".

Очищення системного кешу Mac

Щоб очистити файли системного кешу, призначені для певного облікового запису, користувачі можуть отримати доступ до каталогу кешу, виконавши такі дії у Finder:

Виберіть "Перейти" > "Перейти до папки" > введіть ~/Library/Caches. Опинившись там, вибрані файли і папки можна перемістити до Кошика і згодом очистити.

Для кешу, пов'язаного з іншими обліковими записами користувачів або спільного доступу до нього, потрібно змінити розташування папки відповідним чином.

Сторонні програми для керування кешем

Хоча очищення кешу вручну можливе, деякі користувачі можуть віддати перевагу зручним програмам для очищення Mac.

CleanMyMac X з 7-денною безкоштовною пробною версією, виділяється своїм мінімалістичним інтерфейсом і вбудованими антивірусними функціями. Однак програма платна і коштує 36 доларів на місяць.

з 7-денною безкоштовною пробною версією, виділяється своїм мінімалістичним інтерфейсом і вбудованими антивірусними функціями. Однак програма платна і коштує 36 доларів на місяць. OnyX, безкоштовна альтернатива, надає схожі можливості керування кешем і додаткові функції, такі як запуск і вимкнення за розкладом.

Важливо! Незалежно від обраного методу, вам необхідно буде надати доступ до сховища цим програмам через "Системні налаштування" > "Конфіденційність і безпека" > "Повний доступ до диска".

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На завершення, якщо ви не стикаєтеся з серйозними обмеженнями простору або не вирішуєте специфічні проблеми, пов'язані з конкретною програмою, загалом рекомендується залишити кеш-файли Mac недоторканими. Альтернативні методи, такі як переміщення бібліотек, видалення великих непотрібних файлів або підключення зовнішнього накопичувача, можуть вирішити ваші проблеми з недостатнім місцем у сховищі, не впливаючи безпосередньо на кеш.