Кеш – це пам'ять тимчасових файлів, які зберігає операційна система та програмами, зокрема веб-браузери, для підвищення продуктивності системи. Хоча за замовчуванням рекомендується дозволити програмам керувати своїми кешами, тим, хто шукає додатковий простір або усуває певні проблеми, може бути корисно очистити кеш-пам'ять, тож 24 Канал підготував інструкцію, як правильно це зробити.
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Чи можна видаляти файли інтернет-кешу?
У кеші зберігаються тимчасові інтернет-файли, такі як зображення та HTML-документи, що сприяє швидшій навігації, усуваючи необхідність повторних завантажень. Зазвичай користувачам не потрібно видаляти кеш, якщо тільки оптимізація сховища не є пріоритетом. Багато програм реалізують власні механізми очищення, щоб запобігти перевантаженню кешу.
Як очистити кеш браузера на комп'ютері Mac
Для користувачів Safari, браузера за замовчуванням на macOS, очищення кешу передбачає наступні кроки:
- Перейдіть на вкладку "Додатково" в налаштуваннях;
- Увімкнення опції "Показати функції для веб-розробників";
- Вибір пункту "Очистити кеш" в меню "Розробка".
Очищення системного кешу Mac
Щоб очистити файли системного кешу, призначені для певного облікового запису, користувачі можуть отримати доступ до каталогу кешу, виконавши такі дії у Finder:
- Виберіть "Перейти" > "Перейти до папки" > введіть ~/Library/Caches.
- Опинившись там, вибрані файли і папки можна перемістити до Кошика і згодом очистити.
Сторонні програми для керування кешем
Хоча очищення кешу вручну можливе, деякі користувачі можуть віддати перевагу зручним програмам для очищення Mac.
- CleanMyMac X з 7-денною безкоштовною пробною версією, виділяється своїм мінімалістичним інтерфейсом і вбудованими антивірусними функціями. Однак програма платна і коштує 36 доларів на місяць.
- OnyX, безкоштовна альтернатива, надає схожі можливості керування кешем і додаткові функції, такі як запуск і вимкнення за розкладом.
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На завершення, якщо ви не стикаєтеся з серйозними обмеженнями простору або не вирішуєте специфічні проблеми, пов'язані з конкретною програмою, загалом рекомендується залишити кеш-файли Mac недоторканими. Альтернативні методи, такі як переміщення бібліотек, видалення великих непотрібних файлів або підключення зовнішнього накопичувача, можуть вирішити ваші проблеми з недостатнім місцем у сховищі, не впливаючи безпосередньо на кеш.