Якщо у вас є велика колекція локальних відео- та музичних файлів, до яких ви хочете мати доступ на всіх пристроях, не покладаючись на потокові сервіси, такі як Netflix і Spotify, налаштування власного домашнього медіа-сервера – це правильне рішення. 24 Канал підготував покрокову інструкція, як налаштувати власний домашній медіа-сервер за допомогою популярних програм, таких як Plex або Media Browser.

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Крок 1: Підготуйте свої медіафайли

Перше, що вам потрібно зробити, це зібрати всі ваші медіафайли, які ви плануєте зробити доступними для різних ґаджетів, в одному місці. Тож зберіть усю вашу улюблену музику з дисків та флешок, колекцію фільмів та серіалів, а також усі важливі сімейні фото. Переконайтеся, що всі медіафайли впорядковані та зберігаються в одному місці, до якого ви можете легко отримати доступ: це може бути місце на комп'ютері, зовнішній жорсткий диск, або ж ціле окреме сховище.

Крок 2: Виберіть програмну для керування медіа-сервером

Існує кілька варіантів програмного забезпечення для медіа-серверів, але найпопулярнішими з них є Plex і Media Browser. Обидва ці варіанти пропонують сервери, які можна встановити на стаціонарних ПК, ноутбуках, пристроях NAS або виділених домашніх серверах. Plex і Media Browser також пропонують клієнти для різних пристроїв, таких як Roku, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation, Chromecast, смартфони, планшети та веб-інтерфейси для інших пристроїв.

Plex пропонує більш повний набір застосунків для різних ґаджетів, включаючи підтримку PlayStation, Xbox і Fire TV, але деякі з його послуг вимагають передплати, наприклад, застосунок Plex для iOS коштує 5 доларів, програми для Xbox та PlayStation теж потребують підписки "Plex Pass" за 5 доларів в місяць.

З іншого боку, Media Browser і програми для нього є повністю безкоштовними, але вони не підтримують PlayStation або Xbox.

Крок 3: Налаштування сервера та інсталяція програм

Після того, як ви вибрали програмне забезпечення для медіа-сервера, вам потрібно буде налаштувати сервер у вибраній вами системі. Встановіть Plex, Media Browser, або ж іншу програму і налаштуйте її вказавши місце, де лежать ваші медіафайли. І Plex, і Media Browser пропонують додаткові системи облікових записів, які спрощують вхід до мобільних і телевізійних програм та віддалене підключення до вашого сервера через Інтернет.

Далі встановіть відповідні програми на ваші ТВ-приставки, смартфони та планшети. Ця частина досить проста – достатньо завантаження та встановити застосунок з відповідного магазину та увійти в обліковий запис. Якщо у вас є Chromecast, ви можете просто встановити відповідну програму на свій смартфон і використовувати її для трансляції медіа безпосередньо на Chromecast без необхідності встановлення спеціальної програми на телевізорі.

Крок 4: Налаштування домашнього сервера

Щоб запустити власний домашній медіа-сервер, вам знадобиться виділений пристрій. Це може бути настільний ПК, ноутбук або малопотужний пристрій NAS з великим жорстким диском для зберігання медіафайлів. Якщо ви використовуєте стаціонарний ПК або ноутбук, ви можете встановити програму на наявний комп'ютер і отримати доступ до сервера під час роботи комп'ютера. Крім того, ви можете налаштувати систему виділеного сервера, на якому серверне програмне забезпечення працюватиме постійно і навіть дозволить вам отримати доступ до медіасервера віддалено через Інтернет.

Крок 5: Почніть потокову передачу медіа

Після того, як все налаштовано, ви можете розпочати потокову передачу мультимедійних даних на всі ваші пристрої. Для доступу до медіафайлів з домашнього медіасервера використовуйте програми, встановлені на ваших ТВ-приставках, смартфонах і планшетах.

Ви зможете переглядати відео, музику та фотографії за допомогою зручних інтерфейсів Plex або Media Browser.

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Підсумок

Створення домашнього медіа-сервера стане цікавим та корисним проєктом, який дозволить вам централізувати та оптимізувати вашу медіа-колекцію для зручного потокового відтворення на різних пристроях. Дотримуючись описаних кроків, ви можете створити персоналізований медіасервер, який відповідає вашим конкретним потребам.

Добре спроєктований домашній медіасервер забезпечить вам безперешкодний доступ до медіатеки і позбавить вас необхідності носитися з флешками, або шукати інші способи обміну даними між домашніми пристроями. Крім того, ви зможете зберігати важливу інформацію в одному місці, що збільшить кількість вільного місця на смартфонах членів вашої родини.