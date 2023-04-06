24 Канал підготував детальну інструкцію, яка розповідає, як налаштувати Nearby Share на вашому комп'ютері з Windows і як використовувати його для безперешкодного обміну файлами з іншими пристроями.

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Як користуватися Nearby Share на комп'ютері

Nearby Share – це функція програми "Файли від Google", яка попередньо встановлена на більшості телефонів Android. Перш ніж встановлювати Nearby Share на ноутбук з Windows, потрібно переконатися, що вона увімкнена на вашому пристрої Android. Ось як це зробити:

Відкрийте програму "Файли" на своєму пристрої Android. Натисніть на іконку з трьома лініями у верхньому лівому куті, щоб відкрити меню налаштувань. Виберіть "Налаштування", а потім виберіть "Загальний доступ". Увімкніть опцію "Використовувати спільний доступ, якщо її ще не ввімкнено".

Налаштування Nearby Share на комп'ютері з Windows

Ви можете доволі швидко та просто налаштувати Nearby Share на своєму комп'ютері з Windows. Для цього ми підготували покрокову інструкцію:

Перейдіть на сторінку завантаження бета-версії Nearby Share. Натисніть на кнопку "Почати", щоб завантажити інсталяційний файл, який буде називатися щось на кшталт "BetterTogetherSetup". Після завантаження програми натисніть на інсталяційний файл, щоб розпочати процес встановлення. З'явиться спливаюче вікно, в якому вам буде запропоновано або увійти до свого облікового запису Google, або використовувати програму без облікового запису. Ви можете вибрати будь-який варіант. Наступне вікно – це вікно "Налаштування спільного доступу", де ви можете дати ім'я своєму комп'ютеру і вибрати, хто може ділитися з вами файлами в розділі "Отримувачі". За замовчуванням для параметра "Отримувач" буде встановлено значення "Ніхто", що означає, що ваш пристрій не буде видимим для інших пристроїв. Ви можете змінити цей параметр, натиснувши на поле "Отримувачі" і вибравши "Всі", "Контакти" або "Ваші пристрої" зі спадного меню. Якщо ви виберете "Контакти" або "Ваші пристрої", вам потрібно буде увійти до свого облікового запису Google. Закінчивши налаштування, натисніть "Готово".

Як використовувати Nearby Share

Тепер, коли Nearby Share налаштовано на вашому комп'ютері з Windows, ви можете почати використовувати його для обміну файлами між вашими пристроями. Ось як це зробити:

Щоб надіслати файл з телефону Android на комп'ютер з Windows, відкрийте програму "Файли" на телефоні, виберіть файл, яким ви хочете поділитися, і натисніть на значок "Поділитися". Знайдіть опцію "Поблизу" під вибраним файлом і торкніться її. З'явиться вікно "Доступні поблизу", в якому буде показано один або кілька пристроїв, до яких можна надати спільний доступ, включно з комп'ютером Windows. Виберіть пристрій, до якого ви хочете надати спільний доступ до файлу. Галочка вказуватиме на те, що до файлу надано спільний доступ. Ви зможете знайти файл у папці "Завантаження" на вашому комп'ютері. Щоб надіслати файл з комп'ютера з Windows на телефон, виберіть файл, до якого потрібно надати спільний доступ, у програмі Nearby Share на комп'ютері. На телефоні може з'явитися сповіщення про те, що пристрій поблизу намагається надати спільний доступ до файлу. У програмі Nearby Share на комп'ютері натисніть кнопку з переліком пристроїв, на які ви хочете відправити файл.

На ваш телефон має надійти сповіщення про те, що файл успішно надіслано, і ви зможете знайти його в папці "Завантаження" вашого телефону.

Корисний лайфхак Як вимкнути стандартні застосунки на Android та збільшити продуктивність смартфона

За допомогою Nearby Share ви можете легко і швидко обмінюватися файлами між комп'ютером з Windows і пристроями Android без використання кабелів або інших зовнішніх інструментів. Це зручний спосіб безперешкодно передавати файли між різними пристроями.