IMEI слугує унікальним ідентифікатором для кожного мобільного пристрою і 24 Канал розповість усе, що вам потрібно знати про нього.

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Що таке номер IMEI?

IMEI – це 14-значний рядок з додатковою 15-ю контрольною цифрою, який слугує чітким ідентифікатором для мобільних пристроїв. IMEI, встановлений у форматі AA-BBBBBB-CCCCCC-D з 2004 року, складається з коду розподілу типу (TAC), що ідентифікує виробника та модель пристрою, за яким слідує унікальний серійний номер та контрольна цифра для перевірки.

Для чого використовується номер IMEI?

Подібно до ідентифікаційного номера транспортного засобу (VIN) в автомобільній промисловості, IMEI надає унікальний ідентифікатор для вашого пристрою. Він не залежить від номера SIM-картки і залишається незмінним, що дозволяє постачальникам послуг розрізняти пристрої в їхніх мережах.

Якщо телефон загублено або викрадено, блокування IMEI може запобігти його підключенню до мереж, що полегшить пошук. Правоохоронні органи ведуть облік втрачених і знайдених телефонів на основі їхніх IMEI.

Як знайти свій IMEI

На пристроях Android IMEI можна дізнатися, набравши комбінацію *#06# або перевіривши його в Налаштуваннях.

або перевіривши його в Налаштуваннях. На iPhone його можна перевірити за тим самим кодом або перейшовши в Налаштування > Загальні > Про пристрій.

За відсутності телефону, IMEI можна знайти на упаковці або чеку про покупку.

Цікаво! Сайт IMEI.info пропонує безкоштовний інструмент для перевірки статусу пристрою, а преміум-сервіси надають додаткові відомості за окрему плату.

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Номер IMEI – це один з найважливіших і унікальних способів ідентифікації вашого пристрою. Вам слід знайти його і негайно записати, якщо ви цього ще не зробили. Зберігайте запис свого IMEI в безпечному місці, щоб він був під рукою, якщо вам коли-небудь знадобиться.