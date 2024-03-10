На жаль, громадський Wi-Fi може бути живильним середовищем для кіберзагроз. 24 Канал розповідає, чому ви повинні бути обережними і як захистити себе.

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Ризики громадського Wi-Fi

Незахищені мережі. У багатьох громадських точках доступу Wi-Fi відсутнє шифрування, а це означає, що ваші дані залишаються у відкритому доступі. Хакери можуть "підслуховувати" ваші дії в Інтернеті, викрадаючи паролі, інформацію про кредитні картки та інші конфіденційні дані. Тож не рідко похід в кафе може закінчитися значно серйознішими грошовими витратами, ніж ви очікували.

У багатьох громадських точках доступу Wi-Fi відсутнє шифрування, а це означає, що ваші дані залишаються у відкритому доступі. Хакери можуть "підслуховувати" ваші дії в Інтернеті, викрадаючи паролі, інформацію про кредитні картки та інші конфіденційні дані. Тож не рідко похід в кафе може закінчитися значно серйознішими грошовими витратами, ніж ви очікували. Фейкові Wi-Fi. Хакери-шахраї можуть створювати фейкові точки доступу Wi-Fi з іменами, схожими на справжні. Після підключення вони діють як посередники, перехоплюючи ваш трафік даних. Тож ви можете навіть не зрозуміти, що точка доступу не справжня, а тим часом зловмисники отримають ваші важливі дані і використають їх не на вашу користь.

Хакери-шахраї можуть створювати фейкові точки доступу Wi-Fi з іменами, схожими на справжні. Після підключення вони діють як посередники, перехоплюючи ваш трафік даних. Тож ви можете навіть не зрозуміти, що точка доступу не справжня, а тим часом зловмисники отримають ваші важливі дані і використають їх не на вашу користь. Поширення вірусі. Хакери можуть використовувати публічний Wi-Fi для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. Підключившись до такої мережі ви можете навіть не помітити, як ваш комп'ютер чи смартфон підхопив вірус. Мабуть, не потрібно пояснювати, які небезпеки можуть нести віруси для ваших пристроїв – це те, з чим вам точно не хотілося б розбиратися.

Як захистити себе?

Але якщо будь-яка публічна соцмережа може бути потенційно зараженою або шкідливою, що ж робити? Може взагалі не підключатися до таких точок доступу?

Подумайте, перш ніж підключатися. В цьому є певний сенс. Принаймні варто уникати використання публічних мереж Wi-Fi для конфіденційних дій, таких як інтернет-банкінг, покупки або доступ до акаунтів у соціальних мережах. Натомість краще підключити тариф з достатньою кількістю мобільного інтернету, щоб мати змогу завжди залишатися на зв'язку.

В цьому є певний сенс. Принаймні варто уникати використання публічних мереж Wi-Fi для конфіденційних дій, таких як інтернет-банкінг, покупки або доступ до акаунтів у соціальних мережах. Натомість краще підключити тариф з достатньою кількістю мобільного інтернету, щоб мати змогу завжди залишатися на зв'язку. Використовуйте VPN. Але рано чи пізно ви опинитеся у місці, де мобільний зв'язок не працюватиме, або об'єм трафіку в тарифі закінчиться, тоді вам доведеться підключатися до публічних Wi-Fi. Якщо ж така потреба буде – використовуйте VPN. Віртуальна приватна мережа шифрує ваш інтернет-трафік, роблячи його нечитабельним для будь-кого, хто шпигує в мережі. Інвестуйте в надійний VPN-сервіс для додаткової безпеки.

Але рано чи пізно ви опинитеся у місці, де мобільний зв'язок не працюватиме, або об'єм трафіку в тарифі закінчиться, тоді вам доведеться підключатися до публічних Wi-Fi. Якщо ж така потреба буде – використовуйте VPN. Віртуальна приватна мережа шифрує ваш інтернет-трафік, роблячи його нечитабельним для будь-кого, хто шпигує в мережі. Інвестуйте в надійний VPN-сервіс для додаткової безпеки. Використовуйте HTTPS. Шукайте веб-сайти, які використовують шифрування HTTPS. Це позначається символом замка в адресному рядку вашого браузера і гарантує більш безпечне з'єднання.

Шукайте веб-сайти, які використовують шифрування HTTPS. Це позначається символом замка в адресному рядку вашого браузера і гарантує більш безпечне з'єднання. Вимкніть спільний доступ до файлів. Публічні мережі Wi-Fi можуть зробити ваш пристрій вразливим до атак на обмін файлами. Перед підключенням вимкніть спільний доступ до файлів на своєму пристрої.

Публічні мережі Wi-Fi можуть зробити ваш пристрій вразливим до атак на обмін файлами. Перед підключенням вимкніть спільний доступ до файлів на своєму пристрої. Оновлюйте програмне забезпечення. Застаріле програмне забезпечення може мати вразливості в безпеці. Переконайтеся, що ваша операційна система, веб-браузер та інші програми оновлені найновішими патчами безпеки.

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Дотримуючись цих порад, ви зможете мінімізувати ризики, пов'язані з громадським Wi-Fi, і зберегти свої дані в безпеці. Пам'ятайте, що невелика обережність має велике значення для захисту від кібератак.