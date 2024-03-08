Відстеження та збір інформації є надзвичайно вигідними для компаній, пише 24 Канал. Дані генеруються з усього, що ви робите в інтернеті, й відображають ваші звички, інтереси, смаки, потреби. А це приносить гроші: хтось даними торгує, а хтось їх купує для націлювання реклами.

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Як нас відстежують

Варто розуміти, що стеження забезпечується відразу кількома шляхами. Два основні з них – це датчики самого телефона і встановлені програми.

Смартфони мають купу вбудованих датчиків, які можуть розповісти про вас багато чого. Чотири основні типи датчиків — це магнітний компас, GPS, гіроскоп (положення телефону в просторі) і акселерометр (швидкість руху телефона). Ці датчики дозволяють збирати інформацію про ваше місцезнаходження.

Ця ж інформація збирається завдяки програмним можливостям операційної системи й застосунків. Спосіб збору та обробки даних залежить від марки вашого телефона та операційної системи, яку він використовує.

Телефони Samsung, Sony, OnePlus, Motorola та багато інших використовують операційну систему Android від Google. Наявність облікового запису Google та вхід до нього на мобільному пристрої вже відкриває широкі можливості для відстеження вашого місцезнаходження та пошукових запитів, особливо враховуючи, що телефони Android заохочують використання вбудованих додатків Google, таких як Google Карти, які за своєю природою є інструментом для відстеження.

Apple має дещо кращу репутацію щодо конфіденційності, ніж Google, але як тільки запускаються сторонні додатки, все стає набагато складніше. І не варто так легко купуватися на улесливі обіцянки конфіденційності, про які обидві компанії заявляють. Маючи щось на кшталт даних про місцезнаходження, насправді не так вже й складно з'ясувати, хто є хто, за послідовністю точок даних. Існують десятки способів на основі тих чи інших зібраних даних і їх співставлення з іншою інформацією, щоб пов'язати конкретний набір з конкретною людиною, якщо це буде комусь потрібно.

Разом із тим не варто думати, що вимкнення інтернету в непотрібні моменти чимось вам допоможе, адже навіть у такі моменти смартфони постійно з'єднуються з вежами зв'язку, показуючи їм, де ви знаходитесь. Відслідкувавши послідовність підключень можна з'ясувати ваш маршрут. Як тільки з'являється інтернет – а рано чи пізно ви його таки увімкнете, – відстеження зростає в геометричній прогресії, а всі накопичені за період офлайну дані починають передаватися на відповідні сервери.

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Що з цим робити

Перш за все варто зазначити, що в нинішньому світі технологій буквально неможливо лишитися повністю анонімним, адже технології відстеження щодня еволюціонують способами, про які ми можемо навіть не здогадуватися. Якоїсь великої загрози для пересічного громадянина це не несе. Здебільшого це обертається лише тим, що компанії націлюватимуть на вас більш релевантну рекламу. Однак якщо й це для вас занадто, ось кілька порад: