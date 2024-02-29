Юний користувач може, не обдумавши, поділитися приватними даними з незнайомим контактом, який зміг чимось зацікавити чи навпаки — залякати. Rakuten Viber разом з 24 Каналом нагадують базові правила безпеки, які допоможуть захистити юних користувачів (і не тільки).

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Хто в групі ризику?

Опитування Нацбанку та Опендатаботу 2023 року показало, що кількість атак кібершахраїв зросла від початку повномасштабного вторгнення. Найбільш вразливою аудиторією виявилась молодь 18-24 років.

Групою, яка не брала участі в дослідженні, але активно користується мережею, є діти до 18 років.

Через брак досвіду вони так само можуть стати легкою мішенню для шахраїв. Це доводять регулярні згадки подібних випадків у новинах: злочинці вдаються до шантажу, обманом виманюють дані тощо.

Важливі правила

Юний користувач може, не обдумавши, поділитися приватними даними з незнайомим контактом, який зміг чимось зацікавити чи навпаки – залякати.

До таких даних належать:

Паролі та кодові слова

Контактні дані

Платіжні дані

Геолокація

Контактні дані можуть знадобитися для реєстрації на сайті, платіжні — для оформлення покупки. Паролі, кодові слова, локацію чи особисті фото може попросити незнайомець, представившись "другом родичів" чи "знайомим по гуртку". Це гіпотетичні ситуації, коли молодший користувач може потрапити на гачок шахрая. Подібні випадки потрібно завчасно проговорити з дитиною і запропонувати безпечні альтернативи:

Перед оформленням замовлення чи реєстрації — консультуватися зі старшою довіреною особою.

Вигадати кодові слова з друзями та близькими, за допомогою яких можна перевірити — чи дійсно це новий номер знайомого контакту, чи хтось видає себе за такого.

Ніколи не ділитися медіафайлами особистого характеру – фото та відео.

Не переходити за посиланнями від невідомих адресатів.

Які параметри приватності варто увімкнути для захисту

Перегляд та керування запитами на повідомлення: встановлюється для невідомих контактів. Тоді запити на чати від незнайомих контактів не потраплятимуть одразу у вхідні, а збиратимуться в окремій папці.

Щоб увімкнути: натисніть на символ у вигляді трьох крапок "Додатково" у правому нижньому кутку → "Параметри" → "Конфіденційність" → увімкніть "Запити на повідомлення". Обмеження на додавання в групи: молодшого користувача зможуть долучати до груп лише знайомі контакти.

Щоб увімкнути: "Параметри" → "Конфіденційність" → "Налаштування додавання в групи". Приховування фото та дати народження: так переглядати фото акаунту зможуть лише користувачі зі списку контактів, а дата народження залишиться невідомою.

Щоб увімкнути: "Параметри" → "Конфіденційність" → Вимкніть "Показувати ваше фото" та "Поширити дату народження".

До речі, завдяки режиму підвищеної безпеки для акаунтів молодших користувачів, який працює за замовчуванням, ім’я та фото профілю дитини не відображаються у чат-ботах. Про те, як працює Rakuten Viber для осіб віком до 16 років, можна ознайомитись на офіційному вебсайті. Приховування геолокації. Rakuten Viber ніколи не збирає дані про точне місцезнаходження, якщо тільки користувач не дозволив цього, увімкнувши параметр "Дозволити служби точної геолокації". Для молодших користувачів до 16 років увімкнути цей параметр неможливо. За крайньої потреби (наприклад, на запит батьків) можна разово поділитися своїм місцезнаходженням через символ "плюс", обравши опцію "Місце". Двоетапна автентифікація: ця функція потрібна для додаткового захисту вашого профілю.

Щоб увімкнути: "Параметри" → "Конфіденційність" → "Двоетапна перевірка" → Двічі введіть 6-значний PIN-код → На сторінці підтвердження електронної пошти відобразиться адреса, прив'язана до облікового запису Viber → Ви отримаєте електронний лист із проханням підтвердити адресу електронної пошти для завершення встановлення двоетапної перевірки.

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Також ознайомте дитину з новою функцією "Ідентифікації абонента": під час дзвінків з незнайомих номерів зʼявляється спеціальне повідомлення від Viber. Повідомлення містить індикатор безпеки дзвінку — "потенційно спамний" чи "безпечний". Для захисту від телефонних шахраїв порадьте відхиляти всі виклики, що маркуватимуться як спам.