Що взагалі сталося?

Студенти натрапили на приховану технологію спостереження, коли на екрані торгового автомата під брендом M&M з'явилося повідомлення про помилку, яке розкривало назву програми розпізнавання облич.

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Зацікавившись, вони пошукали в Інтернеті виробника автомата, компанію Invenda, і з'ясували, що вона встановила в автомат "демографічний датчик", який може здійснювати "підрахунок людей" і "демографічне профілювання" кожного, хто до нього наближається.

Студенти вважають, що це є грубим порушенням та втручанням у їхнє приватне життя. Після цього вони почали закривати камеру торгового автомата жувальною гумкою та липкими папірцями. Вони також звернулися до університетської газети, щоб висвітлити цю проблему і вимагати пояснень від університету та компанії, що продає торгові автомати.

Реакція університету

У відповідь університет попросив якомога швидше прибрати автомати з території кампусу, а тим часом відключити програмне забезпечення. Речник університету заявив, що університет не знав про функцію розпізнавання облич і не давав на неї згоди.

Invenda ж почала захищати своє програмне забезпечення, стверджуючи, що воно відповідає законам про конфіденційність даних і що воно не зберігає і не передає жодних зображень або інформації, що дозволяє ідентифікувати особу. Компанія заявила, що програмне забезпечення було призначене для надання "рекомендацій щодо продуктів на основі штучного інтелекту" та збільшення продажів на 60 відсотків.

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Однак студентів не переконала аргументація компанії, і вони висловили своє занепокоєння поширенням технологій стеження в повсякденних пристроях. Вони сказали, що не потребують і не хочуть ніяких "розумних" функцій у своїх торгових автоматах і що вони віддають перевагу класичним автоматам, які дозволяють побачити закуски всередині.