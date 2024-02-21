PlayStation Portal, яку Sony випустила в листопаді 2023 року за ціною 200 доларів, призначалася для того, щоб користувачі могли грати в ігри для PS5 віддалено через Wi-Fi.

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Однак Енді Нгуєн і Калле Свенссон, які працюють над безпекою хмарних технологій в Google, зуміли скористатися програмною вразливістю пристрою і встановити емулятор PPSSPP, який може запускати ігри PSP з локального сховища.

Нгуєн, який також відомий як TheFlow, оголосив про злом у своєму акаунті на X, де він розмістив фотографію PlayStation Portal, на якій запущена Grand Theft Auto 3 Liberty City Stories, яка була випущена для оригінальної PSP (а згодом для PS 2). Він також повідомив, що до кінця тижня випустить кілька відеороликів з експлоітом, але не планує оприлюднювати його найближчим часом.

Виявляється, у них був якийсь кастомний код, який намагався запобігти встановленню apk, але я зміг його обійти, – написав Нгуєн в X.

Нгуєн має досвід пошуку та використання недоліків у продуктах Sony, включаючи PlayStation 4 та PlayStation 5. Очікується, що в травні цього року він розкриє новий експлойт для PS4.

Цей злом примітний тим, що показує, що PlayStation Portal – це більше, ніж просто потоковий пристрій, і що він має достатню обчислювальну потужність і ємність для зберігання даних, щоб запускати ігри для PSP – фахівці використали внутрішнє сховище ґаджета розміром в 6 Гб для зберігання файлів емулятора та копії гри (сам пристрій не має слотів для карт пам'яті).

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Це також піднімає питання про безпеку пристроїв Sony і про те, чи зможуть інші хакери знайти і використати подібні вразливості в майбутньому. Sony поки що ніяк не прокоментувала злам, але цілком ймовірно, що компанія спробує виправити цей недолік і запобігти подальшим несанкціонованим модифікаціям порталу PlayStation Portal.