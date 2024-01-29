Якщо ви хочете використовувати контролер PS5 зі смартфоном, 24 Канал підготував для вас цей короткий посібник.

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Які смартфони сумісні з контролером PS5?

На сайті PlayStation зазначено, що контролер DualSense сумісний з пристроями під управлінням Android 12 або новішої версії та iOS 14.5 або новішої версії.

Однак не всі пристрої Android сумісні з контролером DualSense Controller. На сайті PlayStation рекомендується проконсультуватися з виробником вашого смартфона, щоб дізнатися, чи сумісний він з контролером, чи ні.

Як підключити контролер PS5 до Android смартфона

Як ми вже зазначали, ви можете підключити DualSense до пристрою Android з операційною системою Android 12 або новішої версії.

Щоб почати підключення контролера PS5 до пристрою Android, зайдіть у "Налаштування" і натисніть "Підключення". Переконайтеся, що перемикач Bluetooth увімкнено, і натисніть вкладку Bluetooth, щоб відкрити меню. Зверніть увагу на контролер і переконайтеся, що він вимкнений. Якщо ні, утримуйте кнопку PS натиснутою близько семи секунд або доки не згасне індикатор контролера. Переведіть контролер у режим сполучення, одночасно утримуючи кнопки Create і PS. Індикатор контролера почне блимати приблизно через три секунди, вказуючи на те, що він перебуває в режимі сполучення.

Порада! Кнопка DualSense Create, це маленька овальна кнопка з лівого боку тачпада, за допомогою якої ви робите скриншоти та записуєте відео ігрового процесу.

Тепер, коли контролер шукає Bluetooth-пристрій для підключення, перевірте свій телефон. Якщо ваш пристрій сумісний, ви побачите опцію "Бездротовий контролер DualSense" у розділі "Доступні пристрої" внизу екрана.

Виберіть Бездротовий контролер DualSense і натисніть "Створити пару", щоб завершити підключення. Після підключення ви побачите бездротовий контролер DualSense Wireless Controller у списку підключених пристроїв.

Блимаючий індикатор навколо сенсорної панелі контролера також стане статичним, коли процес сполучення завершиться.

Як підключити контролер PS5 до iPhone

Підключення DualSense до пристрою iOS відбувається аналогічно, але може бути завершене лише за умови, що ваш телефон працює під управлінням iOS 14.5 або новішої версії.

Якщо ваше програмне забезпечення сумісне, натисніть "Налаштування" і виберіть Bluetooth. Переконайтеся, що перемикач увімкнено, і переведіть контролер PS5 у режим сполучення. Прокрутіть вниз до пункту "Інші пристрої" на вашому мобільному телефоні і зачекайте, поки не побачите опцію "Бездротовий контролер DualSense". Прокрутіть вниз до пункту "Інші пристрої" на вашому мобільному телефоні і дочекайтеся, поки не побачите опцію "Бездротовий контролер DualSense". Після цього виберіть її, і ваш телефон підключиться до контролера.

Підключення контролера DualSense до комп'ютера Mac та інших пристроїв Apple також можливе, але найзручнішим варіантом є підключення до iPhone, особливо якщо ви шукаєте щось портативне.

Як знову підключити контролер DualSense до PS5

Ви не будете використовувати DualSense з мобільним пристроєм постійно. Авжеж настане час, коли ви повернетеся до своєї консолі і тоді вам доведеться приєднати DualSense повторно. На щастя, зробити це дуже просто і займе всього кілька хвилин.

Почніть з увімкнення консолі PS5. Потім підключіть роз'єм USB-A до консолі, а роз'єм USB-C – до гнізда у верхній частині контролера. Контролер підключиться автоматично.

Якщо у вас два контролери, ви також можете встановити бездротове з'єднання за допомогою Bluetooth, якщо один з них вже синхронізовано.

Використовуючи основний контролер, перейдіть до налаштувань PS5 і перейдіть до розділу "Аксесуари".

Відкрийте "Аксесуари Bluetooth" на вкладці "Загальні" і знову переведіть контролер у режим сполучення, утримуючи кнопки "Створити" і "PS" натиснутими. Коли з'явиться другий контролер, виберіть його, щоб знову підключитися до PS5.

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Використання сенсорного управління для ігор на мобільному пристрої може бути незручним і складним, а ваші великі пальці в підсумку закривають більшу частину дисплея. Використання будь-якого Bluetooth-контролера значно покращить ваш досвід мобільних ігор. Але оскільки DualSense є одним з найкращих контролерів на ринку, він значно покращить досвід гри на вашому телефоні.