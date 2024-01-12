Опубліковані зображення свідчать про те, що DualSense V2 зберігає ідентичний дизайн свого попередника, оригінального DualSense, інформує 24 Канал. Крім того, Best Buy вказав на новий контролер ту ж саму ціну – 89,99 канадських доларів, яку мала перша версія.

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Спостережливі користувачі в Інтернеті також виявили DualSense V2, який можна придбати у швейцарському магазині.



Геймпад DualSense V2 на сайті швейцарського магазину / Скриншот 24 Каналу

Що ж змінилося?

Згідно з описом продукту, що супроводжує новий контролер, основна відмінність полягає у збільшеному часі автономної роботи DualSense V2, який тепер може похвалитися до 12 годин використання.

Це значне покращення порівняно з оригінальним DualSense, який забезпечує приблизно 6 годин гри без підзарядки.

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Ще одним помітним покращенням є зменшення ваги DualSense V2, який тепер важить 280 грамів порівняно з 360 грамами оригінального контролера.

Схоже, що Sony зосередилася на вдосконаленні користувацького досвіду, звернувшись до двох ключових аспектів – збільшення часу роботи від батареї та полегшення фізичного профілю.