Характеристики

Згадується, що Sony наразі планує використовувати 16 гігабайтів пам'яті GDDR6 (18 Гбіт/с) на 256-бітній шині. Це стільки ж, скільки й у базової версії консолі.

Очікується, що процесор нової моделі буде виготовлений за 4-нанометровою технологією, що підвищить його потужність та енергоефективність. Сьогодні базова PS5 використовує 7-нанометрову технологію. Частота зросте з 3.5 GHz до 4.4 GHz.

Графічний процесор буде пропонувати 60 обчислювальних блоків у повному наборі проти 36 у поточній моделі та 52 у XBOX SERIES X. Частота поки невідома.

Також трохи збільшиться пропускна здатність пам'яті.

Точна дата випуску не називається, але ймовірно, це буде у листопаді 2024 року.

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Ціна

Згідно з чутками, PS5 Pro може коштувати всього 500 доларів за модель без дисководу. За словами інсайдера, ціна виробництва цієї Pro-моделі не набагато вища, ніж вартість нинішньої моделі PS5, яка була створена у 2020 році.

Аналітики заявляють про кінець життєвого циклу PS5

Під час публікації звітності за 3 квартал 2023 року компанія Sony повідомила інвесторам про новий рекорд продажів PS5. Лише в грудні вона оголосила про 50 мільйонів проданих пристроїв. З моменту запуску в листопаді 2020 року продажі останньої консолі PlayStation досягли 54,8 мільйона одиниць, а в останньому кварталі було продано 8,2 мільйона одиниць.

Це значне зростання порівняно з 7,1 мільйона одиниць у третьому кварталі 2022 року. Однак Sony мала неймовірно амбітну мету – 25 мільйонів проданих PS5 протягом 2023 фінансового року, і тепер вона була змушена переглянути цей прогноз, не досягнувши бажаного показника.

До того ж Sony повідомила, що в наступному фінансовому році (з квітня 2024 по березень 2025) на PS5 не буде випущено жодної великої франшизи. Швидше за все, компанія має на увазі лише першокласні релізи. І це не дивно, адже більшість внутрішніх студій компанії перебувають на надто ранній стадії розробки, щоб випустити щось протягом року або близько того. Звісно, це не означає, що у 2024 фінансовому році Sony не випустить жодної гри для PS5. Компанія просто прокоментувала великі існуючі франшизи. Нові ігри все ще будуть виходити.

Sony також заявила, що очікує на поступове скорочення продажів PS5 у наступному фінансовому році, оскільки апаратне забезпечення вступає в "другу половину" свого життєвого циклу. При цьому різкого зниження цін, швидше за все, не буде.