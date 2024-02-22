Диск, який має такий самий розмір і товщину, як і стандартний DVD, але має 100 шарів запису з кожного боку, розділених прозорими плівками товщиною лише 1 мікрометр.

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Дослідники використовували фемтосекундний лазер для запису даних на диск, використовуючи фоторезистивну плівку, леговану емісійним барвником, який агрегатується під дією світла. Плівка має високу прозорість і однорідність, а індуковане агрегацією явище емісії забезпечує механізм зберігання даних.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature, є проривом для галузі оптичного зберігання даних, яка роками перебувала в стагнації.

Останнім комерційно доступним оптичним диском був чотиришаровий диск Blu-ray, який може вмістити до 128 ГБ даних.

Китайський диск може зберігати майже в 1600 разів більше даних , і майже в 10 разів більше, ніж сучасний жорсткий диск.

, і майже в 10 разів більше, ніж сучасний жорсткий диск. Диск також має перевагу в тому, що споживає енергію тільки під час читання і запису, а не в режимі очікування, що робить його придатним для довгострокового архівування даних.

Вчені стверджують, що диск може прослужити від 50 до 100 років.

Технологія все ще перебуває на стадії експерименту і потребує подальшого вдосконалення швидкості запису і зчитування, а також розробки пристроїв для запису і зчитування. Однак китайський диск має великий потенціал в епоху штучного інтелекту, який обіцяє генерувати величезні обсяги даних, які необхідно зберігати і обробляти.

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Диск також може допомогти зменшити енергоспоживання та вплив на навколишнє середовище центрів обробки даних, на які наразі припадає значна частка світового виробництва електроенергії. Китайські вчені сподіваються вивести свій оптичний диск на ринок найближчим часом.