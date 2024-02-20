Комп'ютери, які повноцінно можна вважати скарбом епохи зародження персональних ПК, передали Кінгстонському університету в Лондоні, де вони будуть виставлені в музеї історії комп'ютерів.

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Що ми знаємо про комп'ютери Q1

Комп'ютери Q1 були виготовлені американською компанією Q1 у 1972 році з використанням процесора Intel 8008, який був першим 8-розрядним мікропроцесором. Вони мали унікальний промисловий дизайн, плазмовий дисплей і 16 КБ пам'яті. На момент виходу вони продавалися за 1500 доларів, що еквівалентно приблизно 9000 доларів сьогодні.

Комп'ютери Q1 є надзвичайно рідкісними, адже їх було виготовлено лише кілька десятків. За оцінками, у світі збереглося лише вісім Q1, і три з них перебувають в музеях. Саме ці комп'ютери вважаються попередниками сучасних персональних комп'ютерів, оскільки вони проклали шлях для розвитку більш потужних і доступних мікропроцесорів і пристроїв.

Куратор музею Кінгстонського університету, доктор Джон Сміт, сказав, що Q1 є "видатною частиною історії" і що він "радий отримати таку щедру пожертву". Він додав, що комп'ютери Q1 будуть відреставровані і виставлені на огляд громадськості разом з іншими історичними комп'ютерами та артефактами. Він також подякував клінінговій компанії за "неймовірну знахідку" та "чесність і професіоналізм".