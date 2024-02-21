Коли чекати

Galaxy Ring може бути офіційно представлений у другій половині 2024 року, якщо інформація з останнього звіту виявиться правдивою. Зазвичай Samsung проводить другий захід Galaxy Unpacked у липні або серпні, але нові чутки говорять про те, що новий пристрій нам повноцінно покажуть навіть дещо раніше. Можливо, на нас чекає окремий захід, повністю присвячений лише цій технології. Вона поки знаходиться на стадії прототипу, але скоро буде повністю готова. Однак неясно, чи слід очікувати продажів одразу після демонстрації, чи це буде лише ще один анонс, але більш розширений.

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Смарткільце, судячи з усього, матиме різні розміри, щоб задовольнити якомога більшу кількість клієнтів – наразі повідомляється про вісім варіацій. Воно запропонує інтегровані функції для здоров'я завдяки датчикам на внутрішній стороні корпусу. Ми вже бачили їх на рендерах, продемонстрованих компанією наприкінці презентації в січні. Але інформації про те, які саме сенсори там встановлені, наразі не надають.

За чутками, на додаток до можливостей вимірювання параметрів кровотоку, Galaxy Ring буде оснащений функціями моніторингу ЕКГ, відстеження сну, а також можливістю керувати іншими пристроями та здійснювати бездротові платежі.

Раніше опублікована інформація також стверджувала, що Samsung працює над конкурентом Apple Vision Pro, а Galaxy Ring може легко інтегруватися з неназваною AR-гарнітурою. Імовірно, це означає, що кільце даватиме додатковий спосіб управління.

Samsung, схоже, має амбітні наміри у сфері технологій для здоров'я, оскільки прагне випередити Apple на цьому ринку. Компанія з Купертіно останніми роками запустила велику кількість просунутих застосунків для своїх смартфонів та годинників, тож корейцям треба наздоганяти. Саме тому, як зазначається, Galaxy Ring було обрано наступним продуктом. Такий форм-фактор можна носити протягом тривалого періоду, він забезпечує повний оцифрований профіль здоров'я, а також є дуже зручним з погляду незначних розмірів.