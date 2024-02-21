Деталі

У дуже скупому на інформацію звіті стверджується, що розробка смарткільця Apple прискорилася саме після того, як компанія Samsung у січні показала тизер свого майбутнього Galaxy Ring. Корейський сайт не надає деталей і посилається на анонімне джерело.

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Apple також продовжує реєструвати різноманітні патенти, пов'язані з пристроями подібного формфактору. У листопаді минулого року компанія подала заявку на патент на електронну систему, яка може встановлювати бездротовий зв'язок ближнього радіуса дії і працювати з іншими пристроями. Передбачається, що вона буде використовуватися для управління смартфонами, планшетами тощо.

Оскільки Apple роками стабільно випускає патенти, пов'язані зі смарткільцями, схоже, що попередня розробка для комерціалізації неминуча,

– сказав представник галузі.

Поки що до цих чуток варто ставитися зі скептицизмом, адже вони, схоже, ґрунтуються на думці одного неназваного джерела. З одного боку, ми чуємо розмови про те, що могло би називатися iRing, уже дуже багато років, але так і не отримали жодного підтвердження. З іншого – ми так само роками чули й про гарнітуру змішаної реальності, про яку Apple мовчала до останнього, а потім дійсно отримали її. До того ж компанія постійно патентує всілякі речі, але лише крихітна їх частина коли-небудь потрапляє на ринок. Це здебільшого робиться лише для того, щоб ніхто більше не зайняв за собою ту чи іншу технологію або ідею, і навіть якщо вона не спрацює зараз, до неї можна повернутися в майбутньому, коли рівень розвитку нашої науки зросте.

Отож, що ми маємо на цей час? Історія патентів Apple чітко вказує на те, що компанія принаймні досліджувала цю ідею. Такий форм-фактор матиме переваги для тих, хто хоче отримати функції моніторингу здоров'я Apple Watch у більш компактному розмірі. Які датчики компанія могла б вмонтувати в свій перстень поки що рано говорити, але ми можемо, наприклад, подивитися на конкурентів, які вже випустили подібні пристрої. Наприклад, компанію Oura. Її Oura Ring має датчики на внутрішній стороні широкого корпусу, які відстежують ваші біометричні дані. Наприклад, якість сну та активність протягом дня. Перстень синхронізується з додатками здоров'я й аналізує, видає звіти та пропозиції, а також повідомляє, чи готове тіло користувача до навантажень. Apple зі своїм комплексом програм у сфері здоров'я та продуктивності може досягти в цьому найбільших успіхів.