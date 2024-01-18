Samsung підтверджує, що Galaxy Ring дійсно існує

Наприкінці вчорашнього заходу Samsung Unpacked компанія почала розповідати про своє програмне забезпечення Samsung Health, орієнтоване на здоров'я. Після демонстрації функцій відстеження сну в годинниках Galaxy Watch 6 та програмних інструментів, таких як управління медикаментами, а також майбутнього оновлення програмного забезпечення для здоров'я, Samsung дала нам невеликий натяк на майбутній продукт, орієнтований на здоров'я. Це Galaxy Ring. Він виглядає як кільце з низкою датчиків, які чітко видно на внутрішній стороні.

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На жаль, усе, що ми побачили, це рендер без чіткої видимості. Компанія не стала розкривати жодних подробиць, обмежившись лише коротким тизером.

Загалом він позиціонується як фітнес-трекер, який носиться на пальці. Дані, ймовірно, збиратимуться на пристрої, а потім передаватимуться на прив'язаний смартфон для подальшого відображення та аналізу.

Ми не маємо жодних подробиць про те, як працюватиме цей пристрій, але можна припустити, що в його арсеналі функцій буде моніторинг різноманітних показників організму. Наприклад, компанії-конкуренти, які вже мають подібні ґаджети, пропонують відстежувати ваш сон, вимірювати пульс під час тренувань і відстежувати вашу щоденну активність, щоб переконатися, що ви досягаєте певних цілей. Samsung також анонсувала деякі нові показники в Health, як-от показник "життєздатності" – він також може увійти до набору функцій персня.

У тизері згадується, що Galaxy Ring певною мірою використовуватиме штучний інтелект, але деталей про це також немає.

Компанія також не розповіла, коли розповість про цей пристрій більше, коли він вийде і скільки коштуватиме.