Згідно з повідомленням у блозі Signal, функція імені користувача дозволяє спілкуватися з іншими в застосунку, не розкриваючи свої номери телефонів, повідомляє 24 Канал.

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Як це працює

Користувачі можуть створити унікальний нікнейм в налаштуваннях свого профілю та поділитися ним з іншими за допомогою QR-коду або посилання. Ім'я користувача відрізняється від імені, яке відображається в чатах.

У блозі також зазначається, що за замовчуванням застосунок приховує номер телефону користувача з його профілю Signal. Користувачі також можуть вибрати, хто може знайти їх за номером телефону в налаштуваннях конфіденційності. Це запобігає автоматичному додаванню користувачів на Signal, якщо їхні номери телефонів є у списку контактів.

Важливо! Signal заявляє, що нові функції перебувають в бета-версії і будуть доступні для всіх протягом найближчих тижнів. Користувачі, які хочуть спробувати їх раніше, можуть підписатися на бета-програму Signal.

Що це за месенджер

Signal відомий своїм наскрізним шифруванням і функціями, орієнтованими на конфіденційність, такими як зникнення повідомлень, блокування екрана та ретрансляція дзвінків.

Застосунок набув популярності серед активістів, журналістів та користувачів, які піклуються про конфіденційність, особливо після суперечливого оновлення політики конфіденційності WhatsApp на початку цього року.

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Месенджер також отримав підтримку від знаменитостей і технологічних лідерів. За даними Sensor Tower, у першому кварталі 2024 року Signal завантажили понад 64 мільйони разів, що на 1,192 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року.