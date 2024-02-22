Ця заява була зроблена наступного дня після того, як правоохоронні органи оголосили про знешкодження угруповання LockBit. В окремому матеріалі ми розповідали, що правоохоронці 11 країн провели спільну операцію, затримавши кількох ключових учасників банди, захопивши їхні сайти та отримавши ключі для розшифровки зламаних даних. Одного зі злочинців спіймали в Україні.

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Винагорода

Тепер на сайті Держдепу США з'явилося оголошення, в якому уряд країни пропонує до 15 мільйонів доларів за інформацію про будь-кого, хто причетний до злочинної групи, яка роками тероризувала компанії та організації по всьому світу.

З січня 2020 року учасники групи LockBit здійснили понад 2 000 атак на жертв у США та по всьому світу, спричинивши значні перебої в роботі та знищення або витік конфіденційної інформації. Понад 144 мільйони доларів США було виплачено у вигляді викупу для відновлення після подій, пов'язаних з викраденням даних зловмисниками LockBit,

– пишуть у своїй заяві урядовці.

У своєму твітері Державний департамент також опублікував оголошення двома мовами – англійською та російською. Останню вибрали, ймовірно, тому, що частина злочинців з групи LockBit ховається на Росії, звідки їх неможливо наразі дістати.

При цьому, ймовірно, на постерах була допущена помилка. В англомовній версії йдеться про те, що уряд пропонує до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе ідентифікувати або визначити місцезнаходження ключових лідерів програми-вимагача LockBit та ще 5 мільйонів – за інформацію, яка допоможе заарештувати та/або засудити особу (осіб) у будь-якій країні, які беруть участь в угрупованні. Однак на російській версії оголошення сума вказана в розмірі 10 тисяч доларів, а не 10 мільйонів.

LockBit була однією з найвідоміших хакерських груп сучасності. Вона створила однойменну програму-вимагача, яка шифрувала дані на комп'ютерах жертви й вимагала викуп. Імовірно, тепер банда розпадеться, а неспіймані її члени створять щось нове або увійдуть до інших угруповань.