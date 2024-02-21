Чи потрібно закривати програми

Як кажуть експерти, це "не більш ніж брехня, в якій ми всі живемо". Закриття фонових програм нічого не дає. І ось, чому.

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У 2016 році старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі підтвердив, що закриття фонових додатків ніяк не впливає на час автономної роботи в iPhone. З технічної точки зору, більшість ваших фонових програм фактично заморожені , а ваша система просто відображає їхній знімок останнього екрана для наочності. Вплив на час роботи від батареї непомітний.

, а ваша система просто відображає їхній знімок останнього екрана для наочності. Вплив на час роботи від батареї непомітний. Те ж саме можна сказати й про Android. Насправді, зазначають експерти, закриття фонових додатків витрачає більше заряду акумулятора, ніж просто утримування їх відкритими, оскільки це передбачає кілька додаткових дій з боку користувача. Вимкнення та запуск програми вимагає більше енергії, ніж відновлення її з призупиненого стану.

Федерігі також зазначив, що закриття фонових додатків ніяк не покращує продуктивність вашого телефона з тих самих причин, з яких воно не впливає на заряд акумулятора. iOS за замовчуванням керує оперативною пам'яттю вашого iPhone максимально ефективно, і закриття фонових додатків нічого не оптимізує.

Крім того, примусове закриття програм не заважає компаніям відстежувати вас. Додатки все одно можуть збирати ваші дані, навіть якщо вони закриті, адже продовжують працювати у фоні просто тому, що вони встановлені на вашому пристрої.

Основна помилка полягає в тому, що примусовий вихід з програми відрізняється від вимкнення "Фонового оновлення додатків". Вимкнення "Оновлення у фоновому режимі" у налаштуваннях — найнадійніший спосіб усунути всі ці проблеми.

Витоки міфу

Неясно, звідки взявся цей міф, але він, схоже, існував завжди, з перших днів після виходу першого iPhone. 5 липня 2007 року, всього через тиждень після виходу iPhone, один користувач написав Apple про те, що його програма Safari працює у фоновому режимі.

"Коли ви натискаєте кнопку "Додому" після використання Safari, він все ще працює у фоновому режимі і розряджає батарею?" – запитав користувач.

"Я майже впевнений, що ВСЕ працює у фоновому режимі", – відповів інший користувач.

Можна лише припустити, що корені цієї помилкової точки зору сягають нашого досвіду користування комп'ютерами. Там велика кількість відкритих вкладок або програм може уповільнити його роботу. Але операційна система смартфона принципово відрізняється від комп'ютера. Програми на iPhone чи Android призначені для того, щоб постійно залишатися відкритими й надсилати вам сповіщення, щоб їх можна було миттєво викликати в будь-який час.

Компанія Apple ніколи не пояснювала цю відмінність. Ніколи не стверджувала, що закриття фонових додатків покращує продуктивність вашого телефону. Проте мільйони людей марнують свій час і батарею, закриваючи фонові програми.