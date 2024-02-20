Відповідне оголошення днями з'явилося від китайської компанії Meizu. Понад 10 років вона продавала смартфони на базі Android по всьому світу, часто з божевільними ідеями та характеристиками. Наприклад, у 2019 році компанія представила пристрій без порту для заряджання та кнопок, що стало величезним провалом. До цього Meizu також досить агресивно намагалася вийти на ринок США, але так і не досягла успіху. Компанія все ще продає смартфони сьогодні, але не є великим гравцем на жодному значущому ринку. Можливо, це й спонукало її розвернутися до іншої галузі, яка розвивається шаленими темпами.

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Meizu перейде до штучного інтелекту

Компанія "повністю зосередиться на штучному інтелекті" й припинить роботу над "традиційними проєктами смартфонів", заявляє виробник. Отже, ми більше не побачимо нових телефонів під її брендом, які продаються також і в Україні, але натомість у відеоанонсі згадуються такі проєкти, як Humane AI Pin і Rabbit R1, що свідчить про те, що Meizu зосереджується на альтернативних форм-факторах.

У відео також детально розповідається про те, що робота над FlymeOS, фірмовою оболонкою для Android, перейде до роботи над пристроями зі штучним інтелектом. За словами компанії, "нова мобільна ОС", зосереджена на штучному інтелекті, з'явиться цього року.

Крім того, з'явиться поки що неназваний апаратний продукт. Це може бути як останній смартфон від компанії, так і щось абсолютно нове, орієнтоване на ШІ, в дусі вже згаданих Humane AI Pin і Rabbit R1.

Meizu обіцяє продовжувати підтримку своїх телефонів у Китаї, але немає жодного слова про те, як це вплине на міжнародних клієнтів.

Важко сказати, якими будуть кроки Meizu на ринку ШІ. Це китайська компанія, тож її продукти будуть підкорятися місцевим законам, що означає цензуру та відсутню конфіденційність. На цьому ринку вона конкуруватиме з такими гігантами як Baidu, ByteDance, Tencent та іншими, які вже випустили свої мовні моделі, чат-боти та інші застосунки чи функції на баші нейромереж. Але можна припустити, що вона також не боятиметься експериментувати й випускати щось дійсно особливе, як робила це зі смартфонами.