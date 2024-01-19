І хоч з першого погляду цього й не скажеш, Rabbit R1 розроблений, щоб бути більш інтуїтивно зрозумілим, ніж смартфони, і спростити взаємодію з користувачем. Чимало оглядачів вважають, що Rabbit R1 може привести нас до нової ери персональних технологій.

Так це чи ні 24 Канал пропонує довідатися разом в короткому підсумку на основі вражень від презентації пристрою.

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Переосмислення майбутнього з R1

За своєю суттю, Rabbit R1 – це інтегрований пристрій зі штучним інтелектом, який має на меті спростити цифрову взаємодію. Він виглядає і відчувається як смартфон і оснащений стандартними функціями, такими як камера, SIM-карта і технології зв'язку, включаючи Wi-Fi і Bluetooth.

Однак він виходить у новий вимір завдяки інтерфейсу на основі штучного інтелекту, який замінює традиційну сітку застосунків розмовним асистентом, що безпосередньо взаємодіє з сервісами для вас.



Rabbit R1 / Фото Rabbit

R1 обіцяє, що ви зможете керувати завданнями від бронювання подорожей до потокового прослуховування музики або виклику транспорту, просто вимовляючи голосові команди.

До речі, висловлювалися занепокоєння щодо операційних нюансів і конфіденційності, але в Rabbit наполягають, що ці аспекти були ретельно опрацьовані. Хай там як, а правда це чи ні, стане ясно тоді, коли пристрій стане масовим, якщо це взагалі станеться.

Повторюючи можливості цифрових асистентів, таких як розумні колонки, Rabbit R1 прагне значно розширити ці горизонти. Власна презентація Rabbit на виставці CES 2024 викликала порівняння з елегантними презентаціями продуктів, які ми звикли очікувати від технологічних гігантів на кшталт Apple.

Дизайн і технічні характеристики

R1 одразу впізнається завдяки квадратній формі та яскраво-помаранчевому корпусу з 2,88-дюймовим кольоровим сенсорним екраном на передній панелі.

Його компактний дизайн приховує складний набір внутрішніх компонентів, включаючи процесор MediaTek Helio, акумулятор "здатний працювати цілий день", і набір інтерактивних функцій, серед яких мікрофон далекого радіусу дії, вбудовані динаміки та широкоформатна камера "кроляче око".



Камера Rabbit R1 / Фото Rabbit

Взаємодія з R1 виходить за рамки дотику: аналогове колесо прокрутки та кнопка push-to-talk забезпечують різноманітні користувацькі інтерфейси, сприяючи індивідуальному підходу до управління. Примітно, що вам потрібно буде придбати власний зарядний пристрій USB-C.

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Програмне забезпечення Rabbit R1

В основі Rabbit R1 лежить операційна система Rabbit OS, якою керує чат-бот зі штучним інтелектом, здатний надавати комплексні інтерактивні послуги. ШІ може обробляти запити, виконувати завдання і навіть отримувати нові навички через взаємодію з користувачем.



Операційна система керується штучним інтелектом / Фото Rabbit

Інтеграція сервісів є ключовою особливістю, оскільки Rabbit OS підключається до безлічі застосунків через захищений вебпортал без збереження будь-яких облікових даних для входу.

R1 обіцяє адаптивність у спілкуванні, переклад у реальному часі, аналіз зображень, персональний підхід у вивченні вподобань і звичок користувачів та ще багато чого цікавого.

Дата виходу, ціна та охоплення

Після анонсу на виставці CES, перші партії Rabbit R1 загальною кількістю 20 000 одиниць були швидко розкуплені. Хоча майбутній графік випуску залишається невизначеним, компанія Rabbit встановила ціну на R1 на рівні 199 доларів.

Ціна пристрою є значною конкурентною перевагою, оскільки пристрій не потребує постійної передплати й доступний на широкому спектрі ринків, від Північної Америки до Азії та Європи.

З іншого погляду, для більшості пересічних користувачів це все ще не до кінця зрозумілий аксесуар до смартфона цінність якого не всім зрозуміла і, будьмо відверті, не усім потрібна.

Якщо ви пропустили презентацію Rabbit R1, пропонуємо переглянути її на відео нижче.

Rabbit R1: дивитися презентацію

Життя з інтегрованим штучним інтелектом

Компанія Rabbit створила пристрій з переконливим баченням: слугувати доповненням до наших смартфонів, пропонуючи новий, більш орієнтований на користувача спосіб взаємодії з технологіями.

Хоча R1 не має на меті повністю замінити смартфон – є функції, такі як перегляд соціальних мереж та управління електронною поштою, які R1 не охоплює, – він прокладає шлях до майбутнього, де штучний інтелект відіграватиме більш активну та інтегровану роль у нашому повсякденному житті.

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У міру того, як продовжують з'являтися подробиці про ширші можливості R1, ажіотаж, який він викликав, свідчить про колективний апетит до ШІ, який покращує, а не ускладнює наш цифровий досвід. З практичним оглядом на горизонті, технічна спільнота готова впустити Rabbit R1 у своє життя та оцінити його потенціал.

З впевненістю можна заявити, що штучний інтелект все більше інтегрується в продукти і вже зараз є обов'язковою складовою.