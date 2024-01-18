Більшість функцій штучного інтелекту в нових смартфонах Galaxy від Samsung побудовані на базі моделей штучного інтелекту від Google. Зокрема, серія Galaxy S24 використовує Gemini Nano для завдань на пристрої, а Gemini Pro – для багатьох хмарних завдань штучного інтелекту. Samsung і Google оголосили про нове багаторічне партнерство і воно дозволить південнокорейській компанії користуватися всіма потужностями Google Cloud.

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Live Translate and Interpreter. Живий переклад

Однією з найбільш вражаючих нових функцій штучного інтелекту в смартфонах серії Galaxy S24 є функція живого перекладу, яку Samsung анонсувала близько місяця тому. Вона використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.

Усе працює через базовий додаток Samsung Phone і може бути ввімкнено в будь-який момент натисканням кнопки "Call Assist", яка з'являється, коли ви розмовляєте.

При використанні цієї функції ви зможете вибрати мову зі списку підтримуваних. Все, що ви говорите, перекладається на мову співрозмовника, і навпаки. Потім електронний згенерований голос, який зберігає вашу тональність і емоції, озвучує перекладений текст. Все це також відбувається на пристрої, не відправляючись на сервери компанії.

У демо-версії Live Translate працював досить добре, як повідомляють перші оглядачі, але час від часу трохи збивався з ритму, не встигаючи за швидкою мовою. Зрідка траплялися й помилки.



Live Translate and Interpreter / Фото 9to5google

Тим часом функція "Перекладач" дозволить вам перекладати з однієї мови на іншу так само, як це відбувається в Google Translate при увімкненій опції "Розмова". Ви можете вибрати дві мови і користуватися перекладачем зі співрозмовником, по черзі проговорюючи ваші фрази. Система слухає, що ви говорите, транскрибує мову в текст на вашій половині екрана, а потім перекладає на мову співрозмовника на його стороні екрана.

Іконка мікрофона перемикається туди-сюди, щоб визначити, хто має говорити, і в продемонстрованих демо-версіях це працювало "досить добре", каже журналіст 9to5google Бен Щун.

Samsung знову наголошує, що все це відбувається на пристрої.



Функція "Перекладач" / Фото 9to5google

Chat Assist. Помічник у чаті, вбудований в клавіатуру

Samsung має власну програму клавіатури, тоді як багато компаній користуються клавіатурою Google. Chat Assist вбудували прямо в неї. Це функція з декількома різними можливостями.

Перша — це переклад чату, який, як випливає з назви, може перекладати повідомлення. Вона працює в будь-якому додатку, де доступне введення тексту. Переклад відбувається на пристрої, не передаючи дані на сервер.

Крім того, опція "Стиль написання" може взяти текст, який ви вже написали, і переписати його, щоб розширити, змінити тон або пристосувати до конкретного випадку використання, наприклад, у соціальних мережах.

Нарешті, "Орфографія та граматика" – це перевірка правильності написання вашого тексту за допомогою потужностей ШІ.

Note Assist. Асистент у Нотатках

У додатку Samsung Notes з'явилася підтримка Note Assist, який може взаємодіяти з вашими нотатками, щоб внести в них зміни. Це серед іншого включає в себе створення короткого підсумку нотатки або форматування відповідно до певного сценарію використання.



Функція підсумовування довгого тексту / Фото Samsung

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Транскрибування

У додатку диктофона Samsung функція "Transcript Assist" може перетворити запис мови на текст (включаючи ідентифікацію окремих мовців), а потім дозволити вам перекласти його на іншу мову або підсумувати зміст запису.

Він працює дуже схоже на додаток Recorder від Google на Pixels, але поки що не може робити транскрипцію в режимі реального часу.

Генеративне редагування та пропозиції

І нарешті, група функцій штучного інтелекту, пов'язаних з камерою. Перша за все це "Генеративне редагування" – новий генеративний редактор ШІ в додатку "Галерея". Ця функція дозволяє виділяти об'єкти на фотографії, переміщати їх, робити більшими або меншими або повністю видаляти. Потім генеративний ШІ використовується для заповнення прогалин, що залишилися.

Якщо це звучить знайомо, це тому, що це те ж саме, що й Magic Editor на смартфонах Google Pixel 8. У короткій демонстрації Generative Edit працює майже так само, як і Magic Editor, і так само вимагає підключення до інтернету. Він працює на основі технології дифузії тексту в зображення Imagen 2 від Google.

Крім того, функція "Пропозиції щодо редагування" автоматично перевіряє фотографії в додатку "Галерея" і пропонує редагування, які можна зробити, наприклад, видалити відображення або відредагувати ті чи інші параметри. Ця функція запускається, коли ви натискаєте кнопку "Інформація", і працює дуже схоже на те, як Google Фото пропонує редагування, просто в додатку Samsung вона знаходиться на одному рівні глибше.



Пропозиції щодо редагування в Галереї / Фото Samsung

Подібно до цього, Samsung також використовує свої вдосконалення штучного інтелекту для покращення "Нічної фотографії" поряд з апаратними вдосконаленнями системи камер.

Шпалери

Ще одна функція штучного інтелекту, яку Samsung запозичує в Google – це "ШІ-шпалери". Ця функція, яка дебютувала на Pixel 8, може генерувати шпалери на різні задані вами теми з можливістю змінювати кольори та об'єкти відповідно до ваших уподобань.



Приклад роботи функції "Шпалери" / Фото 9to5google



Приклад роботи функції "Шпалери" / Фото 9to5google



Приклад роботи функції "Шпалери" / Фото 9to5google



Приклад роботи функції "Шпалери" / Фото 9to5google

Circle to Search

Google запускає функцію Circle to Search на Galaxy S24 і Pixel 8, хоча вона не є ексклюзивною для Galaxy S24. Функція з'являється при тривалому натисканні кнопки "Додому" (або панелі жестів) і дозволяє вам обвести об'єкт на екрані, який вас цікавить, щоб, наприклад, шукати речі за допомогою Lens чи здійснити пошук у Google. Тепер вам не потрібно робити скриншоти й завантажувати їх у сторонні програми – все відбувається одним обведенням. Функція працює в будь-якому додатку поверх них.

Приклад роботи функції Circle to Search: Відео

Помічник Bixby залишається з нами

Цікавим моментом є те, що попри всі потужності ШІ, Samsung не дозволить йому вбити Bixby. Віртуальний асистент залишиться в смартфонах і це дає надію, що компанія використає штучний інтелект, щоб також покращити його.

Ми знаємо, що Google сьогодні завершує роботу над новою версією власного Асистента, яка тепер може називатися "Асистент з Bard", якщо нічого не зміниться до релізу. Тож і Samsung цілком може зробити те саме.

А як щодо старих смартфонів Galaxy?

Всі ці нові функції будуть доступні на серії Galaxy S24, але як щодо старіших пристроїв? На щастя, Samsung підтвердила початковий список смартфонів, які будуть оновлені в першій половині 2024 року. До них відносяться: