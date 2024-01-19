Деталі

За задумом розробників, нове крісло покликане усунути дискомфорт, що виникає, коли люди з обмеженими можливостями не можуть взаємодіяти з оточуючими на одному рівні висоти. Воно дає змогу людині всього за кілька секунд прийняти вертикальне положення.

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Така конструкція може використовуватись і в традиційному сидячому положенні. За необхідності активується приводний механізм ножичного типу, що піднімає сидіння і дещо нахиляє його вперед. У результаті людина піднімається настільки, що її очі опиняються на рівні очей оточуючих людей. Для фіксації тіла використовуються міцні стегнові ремені.

Керування всім пристроєм здійснюється "інтуїтивно зрозумілими рухами верхньої частини тіла, залишаючи руки користувача вільними".



Крісло Kim-e у різних положеннях / Фото Chronus Robotics

Крісло здатне рухатися зі швидкістю до 20 кілометрів за годину .

. Заявлений запас ходу становить 30 кілометрів .

. Для повної зарядки вбудованої батареї потрібно три години.

В Kim-e вбудовано пневматичний амортизатор. Крісло може долати підйоми крутизною до 20 градусів.

Новинка призначена для людей вагою до 90 кілограмів і легко вміщається в багажному відсіку автомобіля.



Крісло легко поміститься в багажнику автомобіля / Фото Chronus Robotics

Сам пристрій важить 38 кілограмів.

На сайті компанії вказано, що ним можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування, у ролі якого виступає смартфон. Тож очевидно, що разом із ним користувач отримує спеціальний застосунок.

Сидіння, спинка та підставки для ніг сформовані відповідно до форми тіла.

Спинка також складається для полегшення перенесення та транспортування.

Дивіться коротку демонстрацію можливостей технології: відео

Наразі вже з'явилася можливість замовити Kim-e для тестування й перевірки, чи підійде таке крісло конкретній людині, але інформації про наявність, терміни поставок і ціну поки що немає.