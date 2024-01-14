Деталі

Ідею втілив у життя французький стартап Skyted, котрий об'єднав фахівців з Airbus, Європейського космічного агентства та французької аерокосмічної лабораторії ONERA. Він обіцяє конфіденційні розмови на вулиці, в приміщеннях, громадському транспорті, літаках та інших людних місцях.

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Ґаджет виконано у формфакторів маски, яка закриває частину обличчя й надійно блокує звуки.

Пасивну звукоізоляцію забезпечує покриття з матеріалу LEONAR, який, зокрема, використовується для звукоізоляції реактивних двигунів, які продукують багато шуму.

Крім того, згадується й активна шумоізоляція. Деталей про неї немає, але мова, ймовірно, йде про аналог технології шумозаглушення, яка блокує звуки в навушниках. Тобто електронна система створює протилежні звукові хвилі, які гасять одна одну, перешкоджаючи поширенню шумів та мовлення.



Маска Silent Mask від французького стартапу Skyted / Фото Skyted

Усередині маски є вбудований мікрофон, що вловлює голос користувача і передає його на смартфон (працює як з iOS, так і з Android) через Bluetooth. Зворотний зв'язок забезпечують навушники сторонніх виробників.

Маска надійно ізолює голос мовця, але за необхідності він може бути навпаки посилений за допомогою електронної системи, якщо вам у якийсь момент знадобиться поговорити з кимось по сусідству, але не хочеться знімати маску. Для цього голос користувача транслюватиметься через зовнішні динаміки пристрою.

У Silent Mask передбачена система вентиляції, що дає змогу людині вільно дихати.

Ємності джерела живлення після півторагодинної зарядки вистачає на 10 годин роботи.

Наразі Silent Mask можна придбати на Kickstarter за 200 доларів, але надалі роздрібна ціна зросте до 800 доларів.