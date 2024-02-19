Нова Siri

Минулого тижня OpenAI шокувала світ своїм новим ШІ під назвою Sora. Цей інструмент дозволяє створювати дуже реалістичні відео лише за текстовим запитом. Він настільки кращий від своїх попередників і конкурентів, що в мережі вже ховають цілий ряд професій і ще більше заговорили про неминучість діпфейків.

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Однак Apple тільки почала досліджувати ШІ та розробляти правильні сценарії використання технології. Попри те, що компанія пізно увійшла у світ штучного інтелекту, повідомляється, що iOS 18 стане найбільшим оновленням для iPhone, враховуючи кількість функцій, які вона запропонує.

Нещодавно повідомлялося, що компанія працює над інтеграцією штучного інтелекту в свій Xcode для розробників, що дозволить платформі передбачати й тестувати код для додатків. У новому ж звіті йдеться про те, що Apple тренує Siri та Spotlight Search на великих мовних моделях. Останній до того ж зможе виконувати принаймні частину своїх завдань прямо на пристрої, не звертаючись до серверів компанії, що забезпечить кращу конфіденційність для користувачів. Розмова про це стане частиною великого анонсу iOS 18 на конференції WWDC.

Siri була в кінці черги, коли мова йшла про цифрову допомогу. Google Assistant і Amazon Alexa лідирують на Android і різних домашніх пристроях, дозволяючи користувачам робити набагато більше, ніж Siri. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, завдяки майбутній інтеграції штучного інтелекту від Apple, Siri може запропонувати "безліч нових функцій штучного інтелекту".

ШІ потенційно є однією з причин, чому iOS 18 стане найбільшим оновленням для iPhone. Компанія тестує інтеграцію ШІ на системному рівні. Раніше ми вже чули, що компанія розробляє відповідні інструменти для різних сегментів операційної системи. Наприклад, повідомлялося, що iOS 18 буде використовувати ШІ для автоматичного формування плейлистів в Apple Music. У пакеті програм для підвищення продуктивності також використовуватиметься штучний інтелект для таких додатків, як Keynote та Pages. Такий самий підхід компанія застосує до додатків "Здоров'я", "Повідомлення", "Ярлики" та інших. Компанія розробила інструменти ШІ для редагування, маніпулювання та анімування нерухомих зображень, які можуть стати частиною додатка "Фотографії".

Робота Apple над штучним інтелектом поступово просувається до багатьох проривів у різних сегментах. iOS 18 вийде пізніше цього року, імовірно, у вересні. iPhone 16 може стати одним з перших пристроїв, де буде використана технологія штучного інтелекту Apple, оскільки він буде оснащений чіпом A18 та оновленим нейронним рушієм. Втім, деякі з вищезгаданих функцій ми зможемо побачити у вигляді анонсу на щорічному заході компанії WWDC у червні.