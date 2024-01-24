Людство стає все більш мобільним тож проактивні заходи безпеки повинні бути спрямовані на те, щоб навіть у разі крадіжки ваш пристрій та особиста інформація, яка на ньому зберігається, були захищені від незаконного доступу. 24 Канал розповість, як активувати функцію Stolen Device Protection.

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Ця функція спрямована не лише на захист апаратного забезпечення, а й на захист вашого зв'язку з цифровою екосистемою та збереження вашого душевного спокою.

Як увімкнути захист від крадіжки на вашому iPhone

З виходом iOS 17.3 компанія Apple пропонує користувачам iPhone потужний засіб захист від крадіжок у вигляді функції Stolen Device Protection. Це такий собі пильний охоронець ваших даних, який вимагає біометричної автентифікації для виконання важливих дій.

В останньому оновленні компанія Apple посилила захист телефону, зробивши конфіденційні дані, такі як паролі та інформація про кредитні картки, ще більш захищеними, ніж будь-коли.

Важливо! Щоб отримати доступ до функції захисту від викрадених пристроїв, переконайтеся, що ваш iPhone працює на iOS 17.3 або новішої версії.

Перейдіть до Налаштування > Face ID та пароль. Введіть пароль вашого пристрою, щоб отримати доступ до цієї захищеної області. Знайдіть опцію з написом Увімкнути захист і торкніться її.

Після увімкнення ви побачите підтвердження, яке вказує на те, що захист від викрадених пристроїв активовано.

Ця функція найбільш цінна коли ви перебуваєте за межами ваших звичних локацій, наприклад, вдома чи на роботі. Якщо ви спробуєте змінити налаштування безпеки під час руху, захист затримає процес на годину і вимагатиме додаткової біометричної перевірки. Ця затримка дає вам можливість позначити телефон як загублений, тим самим не даючи потенційному злодієві можливості внести зміни до налаштувань безпеки.

Як налаштувати місць:

Позначте свою територію: Якщо ви ще не зробили цього, бажано створити домашню базу на вашому пристрої iOS. Це допоможе уникнути одногодинного блокування, коли ви насправді перебуваєте в безпечному місці. Використовуйте Карти для точності: Відкрийте програму Карти і торкніться іконки Дім. Персоналізуйте свою контактну картку: На сторінці контактної картки виберіть Відкрити мою контактну картку і прокрутіть вниз, щоб додати свою домашню адресу.

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Останнє оновлення iOS від Apple недодає ще один рівень безпеки, який підвищить вашу впевненість і дасть вам ще один інструмент керування вашим пристроєм. Тепер ви можете бути впевнені, що ваші персональні дані мають додатковий захист від крадіжки, особливо в середовищі за межами дому.

Пам'ятайте, що хоча технологічні досягнення можуть посилити безпеку вашого телефону, проактивні заходи та налаштування, такі як увімкнення функції захисту від викрадених пристроїв, є ключовими для збереження вашого цифрового життя.