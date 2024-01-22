Ми розуміємо, наскільки важливо вчасно почути будильник. Саме тому 24 Канал підготував для вас кілька порад, які допоможуть вам налаштувати гучність будильника.

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Як змінити гучність будильника в "Налаштуваннях"

Ось як можна змінити гучність будильника на iPhone за допомогою програми "Налаштування":

Перейдіть до "Налаштування" > "Звук і тактильні відчуття".

Ви побачите повзунок під заголовком "Сигнал і сповіщення". Щоб змінити гучність будильника, перетягніть повзунок вліво (тихіше) або вправо (голосніше).

Ви почуєте, як змінюється гучність при перетягуванні повзунка в обидва боки. Коли гучність буде задоволена, відпустіть палець.

Все доволі просто, чи не так? Але ви також можете змінити гучність будильника за допомогою фізичних кнопок гучності вашого iPhone. Хоча за замовчуванням кнопки гучності iPhone або iPad збільшують або зменшують гучність мелодій та сигналів будильника, можливо, ви випадково вимкнули цю опцію, не помітивши її.

Зміна гучності будильника iPhone за допомогою кнопок гучності

Щоб змінити гучність будильника за допомогою кнопок гучності iPhone, перейдіть до "Налаштування" > "Звук і тактильні відчуття" та увімкніть перемикач поруч із пунктом "Змінювати кнопками".

Якщо цю опцію увімкнено, зауважте, що ваш iPhone або iPad регулюватиме гучність медіа лише тоді, коли ви натискаєте кнопки гучності під час прослуховування музики або перегляду відео. В інших випадках натискання цих кнопок регулює гучність дзвінка, що також змінює гучність будильника вашого iPhone.

Тому, щоб випадково не змінити гучність медіафайлів замість гучності дзвінка, рекомендуємо спочатку закрити активні програми на вашому iPhone. Опинившись на головному екрані, ви можете використовувати кнопки збільшення та зменшення гучності вашого iPhone, щоб зручно налаштувати гучність дзвінка/будильника.

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Оскільки гучність будильника залежить від гучності дзвінка, це налаштування також впливає на гучність дзвінків і текстових сповіщень. Apple не дозволяє змінювати гучність будильника iPhone незалежно від цих параметрів, тож якщо ви змінили гучність дзвінка протягом дня, подбайте про те, щоб повернути її назад перед тим, як ви підете спати.