Если вы не знаете, что повлекло за собой проблему, вот несколько советов от 24 Канала, которые вам помогут.

Полезно В Windows 11 появилась реклама, но вот как ее можно выключить

Запустите средство устранения неполадок Windows

Средства устранения неполадок Windows– это встроенные утилиты, которые могут помочь вам диагностировать и устранить различные проблемы системного уровня. Вы можете запустить средство устранения неисправностей Bluetooth и разрешить Windows устранить любые распространенные проблемы, связанные с Bluetooth.

Вот как это сделать:

Нажмите комбинацию клавиш Win+I, для запуска программы "Настройки". На вкладке Система нажмите кнопку "Устранение неполадок". Выберите "Другие способы устранения неполадок". Нажмите кнопку "Выполнить" рядом с Bluetooth.

Windows просканирует ваш компьютер на наличие проблем и попытается их устранить.

Перезагрузите компьютер

Иногда самое эффективное решение оказывается удивительно простым. Перезагрузка может решить различные проблемы с компьютером Windows, вызванные временными сбоями.

Проверьте панель быстрой настройки

Панель быстрых настроек в Windows 11 предоставляет доступ к различным часто используемым настройкам., в частности Bluetooth. Если вы не можете найти переключатель Bluetooth на панели быстрой настройки, Возможно, вы удалили его по ошибке. Вот как его восстановить:

Нажмите Win+A, для открытия панели быстрых настроек. Щелкните значок карандаша, изменение панели быстрых настроек. Нажмите "Добавить" и выберите Bluetooth из списка, чтобы добавить его в панель.

Проверьте настройки Bluetooth

Значок Bluetooth может не появляться на панели задач или в системном лотке, если вы ранее удалили этот значок. Вот как можно снова закрепить значок Bluetooth на панели задач Windows.

Откройте меню "Пуск" и перейдите к "Настройки" > "Bluetooth и устройства". Выделите раздел Устройства и нажмите Дополнительные настройки Bluetooth. Установите галочку рядом с Показывать значок Bluetooth в области уведомлений. Нажмите Применить, а затем "ОК".

Настройте службу поддержки Bluetooth

Служба поддержки Bluetooth– это небольшая программа, работающая в фоновом режиме, чтобы разрешить Bluetooth функционировать в Windows. Ваши проблемы с Bluetooth могут быть связаны с тем, что эта служба не запущена. Вот как это исправить:

Нажмите комбинацию клавиш Win+R, для открытия диалогового окна Выполнить. Введите services.msc в текстовом поле и нажмите Enter. Дважды щелкните "Службу поддержки Bluetooth", чтобы открыть его свойства. В раскрывающемся меню рядом с Тип запуска выберите пункт Автоматический. Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить изменения.

Обновите или переустановите драйвер Bluetooth

Неисправные или поврежденные драйверы Bluetooth на вашем компьютере также могут быть причиной проблемы. Если это так, обновление драйвера Bluetooth должно помочь.

Щелкните правой кнопкой мыши на значке Пуск и выберите из списка Диспетчер устройств. Разверните раздел Bluetooth, Щелкните правой кнопкой мыши на адаптере Bluetooth и выберите "Обновить драйвер". Выберите "Автоматически искать драйверы" и разрешите Windows установить лучшие доступные драйверы.

Если обновление драйвера не поможет, вам придется переустановить драйверы Bluetooth. Для этого снова откройте диспетчер устройств, Щелкните правой кнопкой мыши на драйвере Bluetooth и выберите "Удалить устройство".

После удаления перезагрузите компьютер. Windows должен установить отсутствующий драйвер Bluetooth при загрузке, и на вашем компьютере должна появиться функция Bluetooth.

Выключите и включите проблемный драйвер USB

Несколько пользователей на странице сообщества Microsoft сообщили о восстановлении отсутствующей функциональности Bluetooth на своих компьютерах путем отключения и повторного включения драйверов USB. Вы также можете попробовать:

Откройте диспетчер устройств в меню поиска. Разверните раздел "Контроллеры универсальной последовательной шины". Найдите записи с желтым треугольником предупреждения. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Выключить устройство". Нажмите "Да", чтобы подтвердить. Щелкните драйвер USB правой кнопкой мыши и выберите Включить устройство.

Запустите сканирование SFC и DISM

Проблемы с Bluetooth также могут возникнуть, Если на компьютере отсутствуют важные системные файлы. В Windows есть несколько инструментов, которые могут помочь вам заменить какие-либо отсутствующие или поврежденные системные файлы их кэшированными версиями. Вот как их запустить.

Нажмите Win + X и выберите в списке пункт Терминал (Администратор). Выберите Да, когда появится запрос Контроль учетных записей пользователей (UAC). В консоли выполните следующую команду:

sfc /scannow Дождитесь завершения сканирования, затем запустите сканирование DISM (или Deployment Image Servicing and Management).

DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth

После завершения сканирования перезагрузите компьютер и проверьте, или проблема не исчезла.

Перезагрузитесь в безопасный режим

Когда вы загружаете Windows в безопасном режиме, система работает без второстепенных драйверов и программ. Это может помочь вам проверить, или проблема вызвана сторонним драйвером или программой, работает в фоновом режиме.

Смотрите также Нужен вам дополнительный антивирус, если вы используете Windows Defender

В Windows 11 предусмотрено несколько вариантов загрузки в безопасный режим. Вы можете воспользоваться любым из них, чтобы войти в безопасный режим и посмотреть, или появится функция Bluetooth. Если она появилась, это значит, что в этом виновата посторонняя программа или служба.

В таком случае вам придется удалить все недавно установленные приложения или сервисы., чтобы решить проблему.