В Windows, вероятно, произошел глобальный сбой. После этого десятки компаний во всем мире, в частности банки, авиакомпании, телекоммуникационные компании и супермаркеты, зафиксировали сбои в работе.
Читайте также Масштабный сбой в работе Windows нарушил работу банков, аэропортов и экстренных служб мира
В каких компаниях произошел сбой
В Украине был сбой в работе "Новой почты", Vodafone, Sense Bank и Monobank.
В частности пользователи Vodafone не могут совершать звонки, в Sense Bank не отображаются карты и счета в приложении, переводы и обмен валют недоступны. В Monobank клиенты не могут не могут создать банк для накоплений
В "Новой почте" также написали, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов.
Впоследствии в пресс-служба "Новой почты" сообщила, что работу всех клиентских систем и сервисов удалось восстановить.
В чем причина сбоя
Соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что глобальный IT-сбой во всем мире связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.
Множество компаний в нокдауне,
– написал он.
По предварительной информации, причина заключается в последнем обновлении программного обеспечения компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью. Компания уже признала наличие проблемы и сейчас выясняет ее причину.
Как реагируют в Microsoft
В официальном обновлении сервиса Microsoft 365, опубликованном ранее в X, говорится, что специалисты исследуют проблему, "влияющую на возможность пользователей получать доступ к различным программам и сервисам Microsoft 365".
Однако представитель Microsoft сообщил, что "большинство сервисов было восстановлено" несколькими часами ранее.
Крупнейшие американские авиакомпании, включая American Airlines, Delta Airlines и United Airlines, приостановили работу. Также аэропорты Германии и Испании сообщают о проблемах.