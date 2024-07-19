Чому так сталося, хто така CrowdStrike та що таке BSOD і чому все "впало", далі розкажемо в матеріалі від Техно 24.

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Проблема виникла через помилку в Falcon Sensor компанії у сфері кібербезпеки CrowdStrike. Це важливе програмне забезпечення призначене для захисту систем від кібератак.

Зранку 19 липня CrowdStrike попередила своїх користувачів про те, що системи Windows стикаються з "помилкою перевірки несправностей або "синім екраном смерті", пов'язаним з Falcon Sensor". Наразі інженерні команди компанії працюють над вирішенням цієї проблеми.

Синій екран смерті (BSoD)

Це критична помилка на комп'ютерах з Windows, яка зупиняє всі операції і відображає повідомлення про помилку на синьому екрані (або чорному). Ця проблема, як правило, є серйозною і вказує на значні системні збої, які потребують негайної уваги.

Хоча теоретично ця проблема повинна впливати тільки на користувачів, які використовують Falcon Sensor, реальність складніша.

Програмне забезпечення CrowdStrike широко використовується, і пов'язані з цим перебої в роботі вплинули на численні платформи, включаючи:

  • Amazon Web Services,
  • Microsoft 365,
  • Azure,
  • Instagram,
  • eBay,
  • Visa,
  • AT&T.

Така кількість поширених у світі сервісів, від яких залежить майже усе, що працює на комп'ютері, дозволяє зрозуміти, що масштаби проблеми охоплюють фактично увесь світ. Наскільки серйозно все виглядає, можна зрозуміти поглянувши на статистику Downdetector – сервісу, який відстежує збої в цифрових продуктах в усьому світі.

Збої
Низка сервісів перестали нормально працювати через збій / Скриншот 24 Каналу

Наслідки цієї несправності є значними. Це можна порівняти з репетицією цифрового апокаліпсису.

  • Кілька авіакомпаній, в тому числі Delta, American Airlines і United Airlines, були змушені приземлитися через проблеми зі зв'язком, пов'язані з відключенням.
  • Крім того, деякі електронні платіжні системи в супермаркетах по всьому світу не працюють, через що покупці не можуть заплатити за продукти.
  • В Україні низка сервісів та компаній теж повідомили про проблеми в роботі через збій у Windows. Серед них, наприклад, Нова Пошта, Monobank, Vodafone, Sens Bank.
  • Від збою навіть постраждала Лондонська Фондова біржа та інші фінансові установи.

Програмне забезпечення CrowdStrike зазвичай підтримується системним адміністратором компанії. Для більшості користувачів, які стикаються з проблемами, це означає, що вони, ймовірно, повинні повідомити про проблему своєму системному адміністратору і чекати на її вирішення.

У повідомленні для користувачів CrowdStrike зазначає, що нема потреби відкривати тікет підтримки в CrowdStrike, оскільки інженери компанії знають про проблему і активно працюють над її вирішенням.

Також ведеться активна дискусія на Reddit, де системні адміністратори діляться своїм досвідом, намагаючись вирішити проблему.

Компанія CrowdStrike визнала наявність проблеми і наразі з'ясовує її причину. У Microsoft також заявила, що вживають усіх заходів щодо усунення неполадок після виникнення проблем із Windows, які призвели до збою в роботі IT-систем по всьому світу.

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Ситуація продовжує розвиватися, користувачі і підприємства по всьому світу зазнають значних перебоїв у роботі, що підкреслює критичну роль програмного забезпечення з кібербезпеки і потенційний широкомасштабний вплив його збоїв.

Все більше сервісів звітують про збої, тож доки проблему не вирішать, вона матиме масштабний характер і впливатиме на різні сфери.