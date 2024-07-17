Про це йдеться в розпорядженні на сайті відомства. Вже до початку наступного року нові вимоги мають бути виконані на 100%.

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Таким чином громадяни отримають доступ до мобільного зв'язку навіть під час відключень світла.

Що відомо про вимоги Держспецзв'язку

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги для мобільних операторів.

Вони повинні забезпечувати доступність зв'язку під час відключення електрики набагато довше, ніж було до цього – 10 годин, замість 4.

Крім того, компанії будуть зобов'язані забезпечити автономним резервним живленням не менше 60% базових станцій і з кожним місяцем, аж до наступного року, вимоги зростатимуть. Так, до 1 листопада – до 70%, до 1 грудня – 80%, а до кінця січня 2025 року – не менше 100%.

Станції мають бути під'єднані до генераторів

А ось до 1 грудня Держспецзв'язку вимагає, аби 25% базових станцій у регіонах були під'єднані до генераторів із запасом паливно-мастильних матеріалів або змінною акумуляторною батареєю на перші 72 години.

"З 1 вересня 2024 року всі об'єкти фізичної інфраструктури електронних комунікаційних мереж, які виконують функції міжнародних центрів комутації, міжміських телефонних станцій, транзитних станцій і національних точок обміну Інтернет-трафіком, мають бути під'єднані до стаціонарних або пересувних електрогенераторів із запасом пального або обладнані акумуляторами для роботи протягом перших 72 годин", – ідеться в повідомленні.

Увага! Вимоги стосуються також вузлів спеціальних служб, до яких підключені станції оперативно-диспетчерських служб, як от 101, 102, 103, 104 і 112.