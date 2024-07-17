Крім цього, всі інші енергоблоки Компанії, які перебувають на підконтрольній Україні території, працюють у плановому режимі.
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Як це вплине на ситуацію зі світлом
Енергоатом повідомив, що достроково під'єднав до енергомережі черговий енергоблок. У ньому перевантажували ядерне паливо, також сам блок виходив у плановий ремонт.
У компанії повідомили, що повернення енергоблока у штатний режим значно підсилить вітчизняну енергомережу.
Враховуючи складну ситуацію в енергетиці, фахівці Компанії докладають максимум зусиль для оперативного проведення планово-попереджувальних ремонтів за умови забезпечення необхідної якості проведення робіт,
– повідомив Енергоатом.
Тим часом наразі унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії. Зокрема 17 липня велику частину доби діють одразу 4 черги відключень.
Коли відключень може стати менше
Нагадаємо, що раніше виконувач обов'язків генерального директора АТ "Українські розподільчі мережі" Артем Мартинюк повідомив, що відключень може стати менше в кінці цього тижня. Він повідомив, що з ремонту вийде низка генеруючих потужностей.
Раніше в Укренерго казали, що "ставатиме легше й з плином часу". Зокрема у серпні, вересні та жовтні відключень повинно бути менше. Однак це за позитивного сценарію, тому що Україна не може прогнозувати атаки ворога.