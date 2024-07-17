Як пояснили в Укренерго, причиною цього є аномальна спека та надзвичайно висока температура. Через це зростає споживання, тому обмеження посилили.

Важливо Ситуація в енергетиці зараз складніша, ніж в попередні тижні, – Міненерго

Як тепер вимикатимуть споживачів

В Укренерго повідомили, що у середу, 17 липня, обмеження для споживачів застосовуються протягом усього дня. За прогнозом, сьогодні спека тримається на максимальній позначці, відповідно – споживання також прогнозується на рекордному рівні. Це суттєво перевищує можливості українських електростанцій для його покриття, тому відключень буде більше.

Так, через аномальну спеку почнуть вимикати відразу 4 черги. Ці обмеження будуть діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть вимикати 3 черги споживачів.



Відключення світла 17 липня / Інфографіка Укренерго

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Важливо. Значний дефіцит енергії в енергосистемі України – результат 8 російських масованих атак, які ворог здійснив з початку року на об'єкти енергетики. Внаслідок цього країна втратила 9 гігаватів виробничої потужності українських електростанцій. Така потужність дорівнює споживанню влітку у пікові години таких європейських країн як Нідерланди, Фінляндія або разом Словаччини та країн Балтії.

Якщо ситуація в енергосистемі зміниться, про це повідомлять окремо.

Нагадуємо, що українцям варто ощадливо споживати електроенергію. Це також допомагає нашим енергетикам стабілізувати ситуацію в енергосистемі.