Как пояснили в Укрэнерго, причиной этого является аномальная жара и чрезвычайно высокая температура. Из-за этого растет потребление, поэтому ограничения усилили.
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Как теперь будут отключать потребителей
В Укрэнерго сообщили, что в среду, 17 июля, ограничения для потребителей применяются в течение всего дня. По прогнозу, сегодня жара держится на максимальной отметке, соответственно – потребление также прогнозируется на рекордном уровне. Это существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия, поэтому отключений будет больше.
Так, из-за аномальной жары начнут выключать сразу 4 очереди. Эти ограничения будут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут выключать 3 очереди потребителей.
Отключение света 17 июля / Инфографика Укрэнерго
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Если ситуация в энергосистеме изменится, об этом сообщат отдельно.
Напоминаем, что украинцам стоит экономно потреблять электроэнергию. Это также помогает нашим энергетикам стабилизировать ситуацию в энергосистеме.