Как пояснили в Укрэнерго, причиной этого является аномальная жара и чрезвычайно высокая температура. Из-за этого растет потребление, поэтому ограничения усилили.

Важно Ситуация в энергетике сейчас сложнее, чем в предыдущие недели, – Минэнерго

Как теперь будут отключать потребителей

В Укрэнерго сообщили, что в среду, 17 июля, ограничения для потребителей применяются в течение всего дня. По прогнозу, сегодня жара держится на максимальной отметке, соответственно – потребление также прогнозируется на рекордном уровне. Это существенно превышает возможности украинских электростанций для его покрытия, поэтому отключений будет больше.

Так, из-за аномальной жары начнут выключать сразу 4 очереди. Эти ограничения будут действовать с 11:00 до 22:00. С 22:00 до 24:00 будут выключать 3 очереди потребителей.



Отключение света 17 июля / Инфографика Укрэнерго

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Важно. Значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – результат 8 российских массированных атак, которые враг совершил с начала года на объекты энергетики. Вследствие этого страна потеряла 9 гигаватт производственной мощности украинских электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе Словакии и стран Балтии.

Если ситуация в энергосистеме изменится, об этом сообщат отдельно.

Напоминаем, что украинцам стоит экономно потреблять электроэнергию. Это также помогает нашим энергетикам стабилизировать ситуацию в энергосистеме.